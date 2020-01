Giammattei niega negociaciones con el Congreso

Una nueva Junta Directiva dirigirá el Congreso, encabezada por Allan Rodríguez, de Vamos, misma agrupación que llevó a Alejandro Giammattei a la presidencia. Luego de la elección, el diputado Mario Taracena habló de "negocios oscuros".

El presidente negó que haya habido alguna negociación y aseguró, tal como lo hizo Jimmy Morales, que se desligaba de la bancada parlamentaria y de la agrupación política que lo llevó al poder.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

Según Taracena, el presidente Giammattei inició su gestión "comprando diputados". Sin embargo, su declaración la hizo luego que su bancada perdiera la elección de la Directiva.

Al respecto, el mandatario aseguró que es respetuoso de la institucionalidad del Estado, lo que implica respetar la división de los poderes.

"Que un señor, que tiene su forma muy particular de ser, haya gritado cosas en el hemiciclo, que de alguna manera hubo una respuesta acusándolo que no está bien en la cabeza desde hace mucho tiempo, cosa que a mi no me consta, no es problema mío", manifestó.

Giammattei defendió a los congresistas: "Hubo un esfuerzo de 12 bancadas en poder lograr un acuerdo para hacerle frente al peligro que existía que ganara una bancada que no fuera a fin a los intereses del país. Allí en esa bancada hay personas que también son señaladas".

Rodríguez logró la presidencia pese a que la bancada más grande es de la Unidad Nacional de la Esperanza. La Directiva quedó integrada por personas que han sido señaladas, incluso de dirigir el llamado Pacto de Corruptos, como Felipe Alejos.