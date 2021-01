Giammattei: "A ninguno nos gustó ir a la escuela de chiquitos"

El presidente Alejandro Giammattei participó en la inauguración de una escuela en Jutiapa y en ese lugar contó que cuando era niño tampoco le gustaba ir a recibir clases.

CICLO ESCOLAR: Salud publica Semáforo para escuelas y colegios

"Hoy, ir a la escuela no va a ser un dolor de cabeza, porque al niño no le gusta ir, a ninguno creo que no nos gustó ir de chiquitos porque no había ni lugar dónde ir a jugar", aseguró el presidente Alejandro Giammattei durante la inauguración de la escuela de párvulos en San José Acatempa, Jutiapa.

Durante su discurso, el mandatario trataba de señalar que la construcción de la escuela sería un estímulo para que los niños quisiera acudir a ella, pero resultó reconociendo que no le gustó ir a estudiar de pequeño.

El mandatario también hizo un llamado de atención a los adultos y padres de familia para que colaboren para evitar los contagios de Covid-19, hecho que ha limitado la llegada de los niños a los centros educativos.

TE PUEDE INTERESAR:

"El uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos pueden hacer posible que derrotemos el virus. De cómo nos cuidemos depende que nuestros hijos puedan venir a la escuela con tranquilidad. Es necesario que los niños jueguen para su desarrollo psicosocial", manifestó.

#EnVivo | Presidente @DrGiammattei participa en la inauguración de la Escuela de Párvulos en el municipio de San José Acatempa, Jutiapa https://t.co/R2XEUxB0Pu — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) January 28, 2021

Prioridad de gasto en Cocodes

Giammattei aseguró que para este 2021 estableció como una prioridad de gasto en los Consejos de Desarrollo (Cocode) la educación, la salud, el saneamiento del agua y el medio ambiente.

La escuela de San José Acatempa fue desarrollada con recursos del Cocode y la Municipalidad.

"Estos cuatro elementos se están promoviendo para que las inversiones de los Cocodes sean enfocadas en el desarrollo de las comunidades", manifestó.