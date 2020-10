Giammattei: "La recuperación económica va y no hay marcha atrás"

Giammattei aseguró que "no hay marcha atrás" para iniciar la recuperación económica en Guatemala, pese a que las autoridades de Salud han insistido en que se prevé una segunda ola de contagios de Covid-19.

El presidente Alejandro Giammattei informó que la economía guatemalteca, pese a la crisis generada por la paralización parcial del país para evitar la propagación del Covid-19, tendrá un cierre optimista y pese a que cerrará en números rojos, anticipa que la economía se recuperará el próximo año "mejor como estábamos antes".

"Si Dios nos lo permite, este año lo cerraremos, ya no como decían los agoreros (pesimistas) económicos que nos ponían con -8.6% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Ahora nos ubican en el -1.5% en el peor escenario y un 0.5% positivo, en el mejor de los escenarios", detalló Giammattei.

Pese a que se prevé una segunda ola de contagios, según las autoridades sanitarias del país, el mandatario ha insistido en que no volverá a realizar un cierre del país ya que la economía guatemalteca no lo soportaría.

Según el mandatario, "los organismos internacionales ubican al país como el menos golpeado económicamente" por el confinamiento establecido para contener el Covid-19 y ahora "esperamos recuperar la economía, incluso, mejor de como estábamos antes".

"Es momento que Guatemala tenga una visión, una visión que no se detenga por pandemias, terremotos, inundaciones o lo que venga. Que no nos detenga la confrontación ideológica, que no nos detenga nada... que cambien los gobierno democráticamente, pero que no cambie el sentido de este país, la recuperación económica va y no hay marcha atrás", manifestó el Presidente.

Estimaciones del Banguat

En agosto pasado, el Banco de Guatemala presentó sus estimaciones de cierre en la economía del país. Prevé que existen tres escenarios: el más pesimista establece que el país podría cerrar cerca del -3.5% del PIB, un segundo escenario ubica a la economía con -2.5%. Sin embargo, el presidente del Banguat, Sergio Recinos, analiza que el país tendría el cierre más optimista que es de -1.5%.

El funcionario dio a conocer estas proyecciones durante el foro virtual "Perspectivas Económicas para Guatemala 2020 y 2021" organizado por la Cámara de la Industria de Guatemala realizado en agosto pasado.