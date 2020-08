Giammattei: "No me voy a meter al lío de las cortes"

"No me voy a meter a los líos de las Cortes... mi responsabilidad es el Ejecutivo... Nosotros no podemos ni vamos a pronunciarnos a favor o en contra", aseguró el presidente Alejandro Giammattei durante una conferencia de prensa virtual en la que se invitó a algunos medios de comunicación.

El conflicto entre las cortes y el Congreso inició desde mediados de mayo. Incluso, provocó la solicitud de antejuicio contra varios diputados y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Incluso, el tema ha sido abordado por senadores y congresistas estadounidenses quienes lo califican como una crisis institucional, pero el Ejecutivo se ha negado a tratarlo.

"En Guatemala hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Mi responsabilidad es el Ejecutivo. El problema de las Cortes tiene involucrados a dos de los tres poderes con la CC, en ningún momento es el Ejecutivo. Nosotros no podemos, ni vamos a pronunciarnos a favor ni de uno, ni de otro", manifestó el mandatario.

Según Giammattei, "hace unos años atrás decían que el Presidente (Jimmy Morales) se estaba metiendo en la justicia, porque estaba metiéndose en el tema de la Cicig y pedían que no se metiera, ahora le piden al Presidente que se meta en la justicia, el Presidente no se va a meter en la justicia... consideramos que es un tema que debe resolverse por la vía judicial", señaló.

Para el Presidente, hablar sobre la situación de las cortes en el país, es como si le preguntaran si una persona es inocente o culpable de lo que se le acusa. "Yo no soy juez. Yo no puedo emitir una opinión de juez, ese no es mi trabajo... Ese no es el papel del Presidente, no está encuadrado en ningún lugar del mandato constitucional, lo que estamos viendo son problemas judiciales", justificó.

Conflicto de las cortes

La problemática entre las Cortes y el Congreso inició el pasado 28 de mayo cuando el Ministerio Público (MP) presentó al Congreso un informe donde se presentaba una lista de abogados, jueces, diputados y particulares que pedían excluir de la elección de jueces y magistrados para las salas de Apelación y la CSJ.

Sin embargo, los diputados hicieron caso omiso por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para obligar al Congreso a conocer el informe del MP y excluir a las personas con señalamientos. La CC amparó favorablemente a la PDH.