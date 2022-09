"No tengo vela en el entierro": Giammattei sobre suspensión de Juegos Olímpicos,

El presidente Alejandro Giammattei se abstuvo de opinar respecto a la suspensión de Guatemala de los Juegos Olímpicos.

"No tengo vela en ese entierro", aseguró el presidente Alejandro Giammattei luego de ser consultado acerca de la suspensión de Guatemala para participar en los Juegos Olímpicos si no resuelve la situación jurídica dentro de Comité Olímpico Guatemalteco (COG) antes del 15 de octubre.

Para el mandatario, este es un problema de tribunales que debe de resolverse en el ámbito jurídico, razón por la que considera que la situación no le compete.

"Los problemas de los tribunales se solucionan en los tribunales, no en el Ejecutivo, así que me abstengo de dar una opinión porque no es en el ámbito del Ejecutivo lo que se está llevando a cabo", dijo.

Giammattei habló acerca de la suspensión de Guatemala en el Comité Olímpico Internacional pic.twitter.com/DmPR3Ifi0e — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) September 14, 2022

El pasado 8 de septiembre, el Comité Olímpico Internacional decidió que suspenderá al COG a partir del 15 de octubre si no resuelve el conflicto que inició con las elecciones de los nuevos directivos que se llevó a cabo en octubre del 2021, en donde la planilla del presidente actual, Gerardo Aguirre, no logró participar por falta de finiquito y se dio como ganador a Jorge Rodas, supuesto allegado a Miguel Martínez y a Giammattei.

De concretarse la suspensión, los atletas guatemaltecos no podrán representar al país en los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos internacionales y se dejará de recibir financiamiento del Movimiento Olímpico.