Giammattei nombra a nuevo secretario de la Conred

Alejandro Giammattei sigue realizando cambios en el inicio de su Gobierno y este jueves 23 de enero nombró a un nuevo secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) tras destituir a Sergio Cabañas, nombrado por Jimmy Morales en 2016.

En lugar de Cabañas, Giammattei juramentó a Miguel Ángel Escribá Pimentel, quien es un Coronel en situación de retiro y es licenciado en Tecnología y Administración en Recursos de la Universidad Galileo, cuenta con estudios en estrategia y seguridad obtenidos en las universidades Mariano Gálvez y Francisco Marroquín.

De acuerdo con la publicación difundida por la Conred, Escribá Pimentel es especialista en la creación de Planes de Protección Civil. "Es un conocedor de la geopolítica guatemalteca, consciente de la importancia de empoderar a cada territorio sobre las acciones a poner en marcha para prevenir", detalla el comunicado de prensa.

Cabañas y el Volcán de Fuego

Sergio Cabañas estuvo envuelto en una situación polémica durante la tragedia del Volcán de Fuego, ya que la opinión pública cuestionaba el actuar de la Conred pues sostenían que la tragedia pudo prevenirse. Las dudas surgieron luego de que se conoció la historia de la gerente de un club de golf, quien al ver la actividad eruptiva del volcán evacuó a cientos de personas y de ese lugar no se reportaron víctimas.

Sin embargo, en las comunidades vecinas al club de golf, la tragedia fue enorme. Cabañas explicaba que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) no emitió los informes y por ello no pudieron actuar. Por su parte, el ente meteorológico se defendió y señaló que hubo hasta seis informes pero las autoridades de la Conred "no los leyeron bien".