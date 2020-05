Giammattei: "No soy un presidente perfecto, pero sí correcto"

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, cambió la estructura del habitual informe diario de Gobierno en el cual dan a conocer las cifras actualizadas del Covid-19 en Guatemala. E inició con una justificación sobre las medidas tomadas, ya que argumentó que eran necesarias y que estaba priorizando la salud sobre la economía.

En primer lugar, pidió a la población que no salgan si no es necesario y que llamen a los números de ayuda, en caso sientan los síntomas habituales del Covid-19, es decir, fiebre alta, tos seca y dificultad para respirar.

Señaló que esta medida ha ocasionado molestias entre las personas y señaló que algunas, incluso, han salido pidiendo un Golpe de Estado. El mandatario calificó que estas voces expresan estas opiniones porque se encuentran frustradas porque quisieran ser presidentes.

Para las personas que lo han criticado, señaló que no van a reaccionar a los insultos y ataques.

Crisis económica

Refirió que como médico (su profesión), tiene un llamado a preservar la vida y señaló que, aunque haya crisis económica, de nada serviría revertirlo, si el dinero se tuviera que gastar para recuperar la salud de los contagiados o para enterrarlos.

“ Como médico les digo que haré lo necesario para proteger la vida, de qué me sirve que no haya crisis económica si lo poco que gana lo gastará en salud o en entierros de algún familiar ”

También refirió el Presidente de Guatemala sobre el día poco usual que fue este viernes y señaló que hubo tanto personas responsables como irresponsables. Elogió a los primeros, porque reconoció que hubo personas que hicieron llamados a la paz y a la unión.

En cuanto a responsabilidades, Giammattei señaló a los funcionarios que han estado en el poder desde hace años y que han permitido que el sistema de salud esté colapsado.

“ Yo (como) presidente no soy responsable por el servicio de salud que se tiene, cuando los diputados llevan años en el poder, qué han hecho por el país, ¡nada! Nosotros hemos podido ampliar la capacidad de los hospitales, y así poder abrir la economía ”

Giammattei también reconoció que la decisión no fue fácil, pero que todo ello se hace para resguardar las vidas.

“ Derrotar al coronavirus es posible, pero unidos y con disciplina, siguiendo con las recomendaciones. (...) No es fácil salir tomar la decisión del cerrar el país. No, no es fácil. Tampoco es fácil tomar las decisiones para proteger su vida. ”

Alejandro Giammattei

, presidente