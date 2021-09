Giammattei pide a congresistas que se restrinjan las "chupas y fiestas"

Puesto que en esos lugares es donde más se registran contagios de Covid-19.

El presidente Alejandro Giammattei se refirió a la discusión en tercer debate del Estado de Calamidad, que se lleva a cabo en el Congreso de la República y a lo que sucederá en caso de ser improbado.

"Yo esperaría que el Congreso recapacite y puedan darnos el Estado de Calamidad, que nos permita sobre todo aplanar la curva (...). El problema no es solo que nos ayuden con los cambios a la Ley de Compras para tener más insumos, lo que no queremos es tener más enfermos y para no tener más enfermos tienen que haber restricciones", dijo Giammattei.

Además, indicó que si el Congreso no quiere el toque de queda, que sí se restrinjan los eventos sociales y deportivos.

"Pero, si por ejemplo, el Congreso no quiere el toque de queda, está bien, pero que sí restrinjan las actividades sociales, que no hayan chupas, que no hayan fiestas, que no hayan discotecas porque es lugar donde más contagios hay", afirmó el Presidente.

Compras con Estado de la Calamidad

También dijo que muchos creen que la idea es "compremos más" pero que los hospitales están colapsados y que los toques de queda también ayudan a reducir los accidentes de tránsito.

"Las manos del Congreso tienen ahorita la decisión", indicó el Presidente.