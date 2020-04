Decenas de personas se apostaron el lunes frente a Casa Presidencial exigiendo ser incorporados en las listas de beneficios. Otros más buscaron a sus autoridades locales. Este martes, el presidente Alejandro Giammattei pidió a los vendedores informales no acudir a las Municipalidades para pedir asistencia económica.

"Quiero decirle a la población que no tienen que ir a las Municipalidades a pedirle al alcalde que les de el bono, el bono lo damos en el Gobierno central y lo estamos dando a la gente del comercio informal registrada", detalló.

Además explicó que los alcaldes que tengan un listado de personas que pertenecen a la economía informal, deberán proporcionarlo al Gobierno a través de una declaración jurada de que los ciudadanos que incluyó, son vendedores informales.

"Hay alcaldes que me han llamado y me han dicho que no tienen control sobre la economía informal y que por ello no los pueden ayudar", aseguró el mandatario en cadena nacional.

Según Giammattei, "las personas que acudan a las municipalidades pensando que el alcalde les va a da (el bono de 1 mil quetzales) están equivocados", porque el alcalde debe enviar el listado al Gobierno central, el cual es verificado por el Ministerio de Desarrollo Social, quien hará los depósitos al Banrural, donde se podrá cobrar el beneficio.

Ministros explicarán asistencia

Mañana miércoles los ministros de Finanzas, de Desarrollo y de Economía harán un mensaje a la nación relacionado al tema económico, el fondo para la protección del empleo, la alimentación, y la asistencia económica temporal de emergencia a los hogares vulnerables y los otros programas, informó Giammattei.

Según el mandatario, en la conferencia se darán los detalles de los beneficios, cómo se entregarán y desde cuándo estarán vigentes.