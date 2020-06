Giammattei responde a diputados que denuncian irregularidades

El presidente Alejandro Giammattei reaccionó a las denuncias de irregularidades que han hecho dos diputados y aseguró que "lo tienen sin cuidado".

Sin mencionar nombres, el mandatario dijo en una entrevista en la radio oficial TGW, que las críticas han sido "por maldad, no por ignorancia".

"Uno no es monedita de oro.... cuando se toma una decisión siempre habrá alguien que estará en contra, lo que no se vale es azuzar a la gente. Hay una diputada allí que fue ministra de Salud ¿Cuántos hospitales hizo o cuántos centros de Salud? Hay 600 centros de salud que se cerraron en su época", manifestó Giammattei al referirse a la diputada Lucrecia Hernández Mack, del Movimiento Semilla.

Además dijo: "Qué buenísimo que la crítica venga de gente que fracasó, pero lo malo es que no dicen que cuando estuvieron cometieron errores y recomiendan que no se cometa, sino que ahora atacan lo que ellos no hicieron".

Esta es la segunda ocasión en que el presidente Giammattei arremete contra la diputada Hernández Mack, quien ha sido crítica de las acciones del Ministerio de Salud, así como del desabastecimiento en los diferentes hospitales.

El seguro médico

El pasado jueves, el diputado Cristian Álvarez realizó una verificación acerca del funcionamiento del call center contratado por el Crédito Hipotecario Nacional para atender las consultas médicas de los estudiantes beneficiarios del Seguro Escolar para primaria. En este lugar evidenció que estaba vacío.

Investigando el #SeguroMédicoEscolar contratado por @MineducGT al @BancoChn veo temas que me parecen extraños. La dirección que dieron corresponde a una empresa de tecnología y el listado de los médicos que atienden en el call center de 41 profesionales solo uno es pediatra. pic.twitter.com/RXJymvZ49i — Cristian Alvarez (@_cristiangt) June 19, 2020

Al mandatario no le cayó en gracia y aprovechó la entrevista en la TGW para resaltar el programa del Seguro Médico y para responder a Álvarez.

"Allí anda un diputado que se fue al lugar donde está el call center de telemedicina y encontró que estaba vacío. Hizo un escándalo horrible, lo que él no sabe es que en ese call center se detectaron casos positivos y la gente está trabajando desde su casa... el día que él llegó se recibieron 500 solicitudes de atención y fueron atendidas desde su casa", manifestó.

Por lo que manifestó: "Cuando los ataques vienen así no es por ignorancia, es por maldad y entonces no me preocupan. Me preocupan los ataques de la gente que los hace por ignorancia".