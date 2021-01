Las diferencias entre el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo siguen poniéndose en evidencia. Una de las últimas acciones se reveló durante la entrega del primer informe de Gobierno, cuando el vicemandatario se excusó de llegar a la presentación.

Las invitaciones fueron giradas por el Congreso, pero el presidente de ese Organismo, Allan Rodríguez, recibió una misiva de Castillo indicando que no asistiría y lo felicitaba por su reelección.

Hubo silencio por parte de la Vicepresidencia, quienes se negaron a ahondar sobre el tema. Sin embargo, el presidente Giammattei dijo este vienes 22 de enero que la decisión de no asistir al evento fue de Castillo.

“Yo si no puedo agarrar de la cola nadie y que llegue a un evento donde estaba invitado. No llegó al evento del Congreso, no llegó al evento de Palacio. Pregúntele a él, a mi no me pregunte porque las invitaciones se giraron”, manifestó el Presidente.

ASÍ LO CONTAMOS:

Distanciamiento

Durante meses ha sido evidente el distanciamiento entre los gobernantes. Incluso, el 17 de noviembre, Castillo dijo en conferencia de prensa que pidió a Giammattei que ambos renunciaran para darle sostenibilidad al país.

La declaración de Castillo agudizó las muestras de rechazo contra Giammattei. Cientos de personas acudieron de nuevo a la Plaza de la Constitución para exigir su renuncia, hasta que el Presidente comenzó a hablar de intentos de golpe de Estado y convocó la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos.

QUE NO SE TE PASE:

El 4 de diciembre ofrecieron un mensaje en el que mostraron que trabajarían en conjunto. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues el Presidente habría roto algunos de los acuerdos entre ellos, lo que provocó de nuevo el distanciamiento y la ausencia del vicemandatario en el informe de Gobierno.