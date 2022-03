"Tengo el cuero ya curtido", dice Giammattei sobre críticas en su contra

Giammattei habló sobre las críticas y ataques que ha recibido por la reciente aprobación de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.

El presidente de la República, Alejandro Giammattei se quejó durante un discurso de ser víctima de ataques en periódicos y a través de las redes sociales. Sin embargo, indicó que ya no le afecta.

"Yo no sé cuántas veces me maltrataron en los periódicos, cuántos tuits habrán habido en mi contra. Se burlaron de mi condición física, se burlaron de todo lo que podían, porque estaba haciendo lo correcto", afirmó Giammattei, esto al referirse a la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia.

Según el mandatario, en este mundo lo más fácil es no hacer lo correcto, que cuando alguien quiere cambiar y desea hacer historia, no queda otra cosa que hacer lo correcto.

"En las últimas semanas creo que no ha habido uno de los pastores que me haya acompañado en este año de estar planificando todo, que no haya sido atacado en la prensa, yo creo que no ha habido ninguno que se haya salvado. Les han tirado con tubo, como decimos aquí, ellos no están acostumbrados a eso, yo sí tengo el cuero ya curtido".

El presidente afirmó que algunos amigos le han dicho "ojalá hubiera más gente como usted", pero el responde que "no tiene nada especial", "hasta el chasis tengo torcido".

Estas declaraciones fueron vertidas durante el discurso del presidente Giammattei en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia que se realizó este jueves 10 de marzo.

Ley Para la Protección de la Vida y la Familia

En sus declaraciones también aseguró que "el derecho a la vida no es cambiable por el aborto, no hay derecho al aborto. La misma ley constitutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dice, que hay que respetar la vida", reiteró el mandatario.

Esto al referirse a la reciente aprobación de la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia y la declaración de Guatemala como "Capital Provida".

Estas fueron sus declaraciones: