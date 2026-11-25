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La titular de la cartera de Educación, Anabella Giracca, lamentó la reducción presupuestaria que sufrió el despacho a su cargo.

Tras la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027, la ministra de Educación, Anabella Giracca, lamentó la reducción presupuestaria que sufrió la cartera a su cargo.

La funcionaria dijo que dicha disposición afectaría a la niñez y juventud, pese a que se ha avanzado en el rescate de la educación en el país ya que el Congreso de la República asignó Q479 millones menos que lo presupuestado para el presente año.

Aseguró que dicha decisión llegó "justo cuando hemos demostrado que esa ruta funciona", al referirse al trabajo que ha venido realizando en materia educativa.

Con esto, también expresó no encontrar palabras para explicarle al mundo que con las enormes necesidades que se tienen y con los resultados logrados, los congresistas hayan decidido una rebaja a las finanzas de la cartera educativa.

"Es un retroceso inmenso que hará mucho daño a la niñez y a la juventud, es imperativo corregir este error histórico", apuntó.

Con el apoyo de todo el país, hemos avanzado juntos en el rescate de la educación. Justo cuando hemos demostrado que esa ruta funciona, el Congreso asigna al Mineduc Q479 millones menos para 2027 que en 2026. No encuentro palabras para explicarle al mundo que, con las enormes necesidades que tenemos y con los resultados que estamos logrando, esto haya sucedido. Es un retroceso inmenso que hará mucho daño a la niñez y a la juventud, es imperativo corregir este error histórico. — Anabella Giracca (@chatagira) November 25, 2026

Los datos

Según el Decreto 32-2026, del Congreso de la República, la cartera de educación tendrá una asignación presupuestaria de Q26,137,454,219 millones.

De estos, Q26,067,844,604 será para funcionamiento, y Q69,609,615 para inversión.