-

El MP confirmó la solicitud de órdenes de captura contra exdirigentes deportivos del COG.

OTRAS NOTICIAS: Así es el control telemático que fue colocado a Roxana Baldetti en Tribunales

Aunado a la confirmación de los allanamientos ejecutados en las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el Ministerio Público (MP) también afirmó que fueron solicitadas varias órdenes de captura por la Fiscalía contra la Corrupción.

Pese a que el caso se encuentra bajo reserva judicial, fuentes cercanas a la dicha Fiscalía dan cuenta que, entre las órdenes solicitadas sobresale la girada en contra del expresidente del COG, Gerardo Aguirre.

A esta, se agrega las solicitadas por otros exmiembros del Comité Ejecutivo, entre estos, Juan Carlos Sagastume Bendaña (expresidente), María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García-Gallont (exvocal I), Claudia Lorena Rivera Lucas, exvocal II y Rafael Antonio Cuestas Rölz, exvocal III.

También fueron giradas órdenes de aprehensión contra el gerente general, Gerardo Estrada Mayorga, y la secretaria administrativa, Helen Jeanyra González Orellana de Sandoval.

Las órdenes de capturas giradas contra exautoridades del COG las encabezaría el expresidente Gerardo Aguirre. (Foto: Archivo/Soy502)

El ente investigador afirmó que al finalizar las diligencias de allanamiento se darían a conocer detalles de los operativos ejecutados.

La investigación de presuntas irregularidades administrativas en el COG data de una denuncia presentada por la Asociación Juego Limpio, cuyos representantes aducen posibles alteraciones en documentos relacionados con el manejo presupuestarios del COG en 2022.

Cambios y denuncia

El pasado jueves 19 de noviembre, se conoció del nombramiento de un Comité Ejecutivo Interino el cual es encabezado por Julio Fernando Cáceres Grajeda como presidente, y de Nora Liliana Segura Monzón del Delcompare, como vicepresidenta.

Segura Monzón del Delcompare se desempeñó del 2010-2014 como jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), mientras que, del anterior Comité Ejecutivo presidido por Aguirre, únicamente repite como vocal Ana Waleska Soto Abril.

A dicha designación, también se añade las diligencias ejecutadas ese mismo día la sede del Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Mario Hichos debido a una denuncia presentada por empleados de esta judicatura que se quejaron de amenazas de abogados vinculados al COG.

El pasado 19 de noviembre, personal del MP ejecutó una diligencia en el Juzgado Segundo Penal a cargo del juez Mario Hichos por una denuncia interpuesta por empleados de dicha judicatura. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) https://t.co/z2pxTLWQ7s — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 24, 2026

Recusación

El pasado 20 de noviembre, abogados del COG presentaron ante el Juzgado Segundo Penal, una recusación contra el juez titular de dicha judicatura para que ya no siga conociendo la carpeta judicial relacionada a una serie de irregularidades administrativas denunciadas en el COG.

Abogados del COG recusaron al juez Mario Hichos para separarlo del proceso penal. (Foto: Cristobal Veliz/Soy502)

La petición fue presentada un día después de que la Asamblea General designara al Comité Ejecutivo interino.