Los Globo de Oro se realizarán sin transmisión en vivo

Los organizadores de la entrega de los premios Globo de Oro decidieron realizar la ceremonia del 2022 este domingo sin la presencia de las cámaras de televisión ni la tradicional alfombra roja, como medida preventiva por el Covid-19.

Habrá una ceremonia organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) este domingo 9 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, el lugar tradicional del evento, pero no será televisado, será sin público y sin alfombra roja. Los organizadores atribuyeron los planes de eventos reducidos al aumento actual de Covid-19.

"La salud y la seguridad siguen siendo una prioridad principal para la HFPA. No habrá audiencia el 9 de enero, y se están tomando las siguientes precauciones para miembros selectos y beneficiarios que estarán en la sala: prueba de vacunación y vacuna de refuerzo, junto con eso se requiere una prueba de PCR negativa dentro de las 48 horas para ingresar; todos los invitados estarán enmascarados y socialmente distanciados en todo momento mientras estén dentro del salón de baile. No habrá alfombra roja ", dijo la HFPA en un comunicado.

NBC anunció el año pasado que no transmitiría la 79 edición de los Globo de Oro de este año, luego de la controversia sobre la falta de diversidad entre los miembros de la HFPA y otras cuestiones éticas relacionadas con los beneficios financieros. La HFPA agregó en su declaración del martes que ha habido "cambios radicales" en la organización.

"Durante los últimos ocho meses, la HFPA ha revisado por completo sus estatutos, implementando cambios radicales de arriba a abajo que abordan la ética y el código de conducta, la diversidad, la equidad y la inclusión, la gobernanza, la membresía y más. Recientemente, la HFPA admitió su mayor y más grande clase diversa hasta la fecha de 21 nuevos miembros, todos los cuales votan por primera vez en los Globo de Oro", se lee en el comunicado.

Aunque los estudios no enviaron títulos oficialmente para su consideración, en diciembre se anunciaron las nominaciones para la 79 entrega anual de los Globo de Oro. "The Power of the Dog" y "Belfast" encabezan las nominaciones a películas, mientras que "Succession" de HBO obtuvo la mayor cantidad de nominaciones para una serie de televisión con cinco. "Ted Lasso" y "The Morning Show" de Apple tienen cuatro nominaciones cada uno.

Los premios no se transmitirán por televisión. (Foto: AFP)

A continuación la lista de nominados en las principales categorías:

- Películas -

Mejor película, drama

"Belfast"

"CODA: Señales del corazón"

"Duna"

"Rey Richard: Una familia ganadora

"El poder del perro"

Mejor película, musical o comedia

"Cyrano"

"No miren arriba"

"Licorice Pizza"

"tick, tick... BOOM!"

"Amor sin barreras"

Mejor actor, drama

Mahershala Ali, "El canto del cisne"

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "El poder del perro"

Will Smith, "Rey Richard: Una familia ganadora"

Denzel Washington, "La tragedia de Macbeth"

Mejor actriz, drama

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "La hija oscura"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Lady Gaga, "La casa Gucci"

Kristen Stewart, "Spencer"

Mejor actor, musical o comedia

Leonardo DiCaprio, "No miren arriba"

Peter Dinklage, "Cyrano"

Andrew Garfield, "tick, tick... BOOM!"

Cooper Hoffman, "Licorice Pizza"

Anthony Ramos, "En el barrio"

Mejor actriz, musical o comedia

Marion Cotillard, "Annette"

Alana Haim, "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence, "No miren arriba"

Emma Stone, "Cruella"

Rachel Zegler, "Amor sin barreras"

Mejor actor de reparto

Ben Affleck, "The Tender Bar"

Jamie Dornan, "Belfast"

Ciaran Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA: Señales del corazón"

Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro"

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe, "Belfast"

Ariana DeBose, "Amor sin barreras"

Kirsten Dunst, "El poder del perro"

Aunjanue Ellis, "Rey Richard: Una familia ganadora"

Ruth Negga, "Claroscuro"

Mejor director

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "El poder del perro"

Maggie Gyllenhaal, "La hija oscura"

Steven Spielberg, "Amor sin barreras"

Denis Villeneuve, "Duna"

- Televisión -

Mejor serie dramática

"Lupin"

"The Morning Show"

"Pose"

"El juego del calamar"

"Succession"

Mejor serie musical o de comedia

"The Great"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Reservation Dogs"

"Ted Lasso"

Mejor miniserie o película para televisión

"Dopesick"

"Impeachment: American Crime Story"

"Las cosas por limpiar"

"Mare of Easttown"

"El ferrocarril subterráneo"