Gloria Estefan confiesa que sufrió abuso sexual a los 9 años

La cantante Gloria Estefan ha revelado que fue abusada sexualmente por un familiar cuando tenía nueve años.

Gloria Estefan, de 64 años, reveló que dicho abuso sucedió mientras estaba en la escuela de música. El incidente ocurrió con alguien en quien su madre confiaba. Habló sobre el abuso por primera vez en un programa de Facebook Watch de Clare Crawley llamado "Red Table Talk", junto a su hija mayor y su sobrina: "Quería tratar este tema porque es muy importante tratar de prevenir", puntualizó.

"Él era de la familia, pero no de la familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi madre me había puesto en su escuela de música e inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estaba centrando este tipo de atención en mí ", dijo Estefan

La reconocida artista nació en Cuba, pero se mudó a Miami con su familia cuando era una niña pequeña. Dijo que el abuso comenzó poco a poco, "luego se va rápido". La ganadora de tres premios Grammy dijo que estaba consciente de que se encontraba en una situación "peligrosa", pero que no podía alejar al hombre.

“Le dije: 'Esto no puede suceder, no puedes hacer esto'. Él dice: 'Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le dices' ”, dijo Estefan. "Sabía que el hombre estaba loco y por eso pensé que en realidad podría lastimar a mi madre".

Intentó alejarse de la escuela de música inventando diversas excusas, ya que su madre no tenía idea de lo que sucedía, no sospechó nada. Incluso, intentó decirle a su padre que la música era difícil para dejar de estudiar. Pero él, al no entender la verdadera razón, solo la motivaba a continuar porque estaba convencido de su talento musical.

La ansiedad la hizo perder mechones de cabello, dijo, y finalmente le contó a su madre lo que estaba sucediendo. Aunque su madre informó a la policía, esta le aconsejó que no presentara cargos porque "atravesaría un trauma peor si tuviera que subir a un estrado y testificar".

Mira la entrevista completa aquí: