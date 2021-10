Gobernación anuncia "más órdenes de captura" en El Estor

El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, amenazó con "más órdenes de captura" en contra de opositores a la minería en El Estor, Izabal, a quienes calificó de "estructura criminal".

TE INTERESA: Dos personas fueron capturadas en allanamientos en El Estor

Luego del enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército, contra pobladores de El Estor, Izabal, que se oponen a la minería, el ministro de Gobernación calificó a los detractores de "estructura criminal" y anunció más capturas.

El sábado 23 de octubre se dieron los enfrentamientos. Varias personas, entre ellos menores de edad y mujeres, resultaron lesionados, así como 13 elementos de la PNC. Luego de ello, el presidente Alejandro Giammattei, en Consejo de Ministros, estableció un Estado de Sitio durante 30 días, lo que provocó rechazo por considerar que se está criminalizando una lucha.

El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, calificó de "estructuras criminales" a los manifestantes contra la minería y presentó fotografías en las que se ve a varias personas con machetes, palos y tubos.



Según el funcionario, "se han respetado los protocolos". pic.twitter.com/JwP2qMiplA — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) October 25, 2021

Hasta ahora se ha detenido a dos personas. Aunque los acusan de promoción o estímulo a la drogadicción y de tenencia o portación de armas hechizas o fabricación artesanal, Reyes indicó que analizan si tienen alguna participación en los hechos ocurridos el sábado.

Este lunes 25 de octubre, Reyes anunció que tienen más órdenes de captura contra los manifestantes. Aseguró que tienen una persona identificada en video que dispara contra los agentes de la PNC, pero se está realizando el fotograma necesario y consolidando la perfilación de la persona que realizó los hechos.

Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, asegura que ya tienen órdenes de captura contra los manifestantes que se oponen a la minería, y acusó a estos grupos de ser delincuenciales.



Agregó que usarán la fuerza que sea necesaria. pic.twitter.com/S0SXZujmVg — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) October 25, 2021

Sin embargo, no es el único. El ministro indicó que se prevén más órdenes de aprehensión y mostró varias fotografías en las que acusa a los manifestantes de portar tubos, machetes y palos que usaron en contra de las fuerzas de la PNC.

Además, insistió en que los agentes no portaban armas de fuego, pese a que durante los incidentes del sábado se publicaron fotografías en la que se muestra a varios policías portando armamento.

"Portaban insumos para elaborar bombas molotov y otro tipo de artefacto explosivo. Tienen machetes y palos para atacar a las fuerzas de seguridad...", dijo.

Agregó que ahora se encuentran recabando toda la información necesaria para solicitar las órdenes de allanamiento y de captura que sean necesarias.

"Ya tenemos bastante información, vamos a realizarla, vamos a utilizar la fuerza de seguridad necesaria para entrar a estos lugares", dijo.

Uso de la fuerza

Durante una manifestación que se realizó este lunes por Autoridades Indígenas de El Estor, de Panzós y los 48 Cantones de Totonicapán, los líderes denunciaron un abuso en el uso de la fuerza contra los manifestantes. Reyes aseguró que actúan conforme la legislación y que si ellos "consideran, que pidan cambio de las leyes".

"Creo que la consideración de mi parte no cabe. Nos tenemos que basar a la legislación guatemalteca que nos otorga la facultad de ejercer una acción lo vamos a realizar. Si ellos consideran o no ya no es problemática mía, que soliciten un cambio en la legislación, pero el Gobierno va a hacer uso de todos los insumos legales que estén a su alcance para restablecer el orden y enmarcarse en Ley", manifestó el funcionario.

Hasta ahora se han desplegado un contingente superior a los 500 soldados del Ejército y 540 agentes de la PNC. Los elementos seguirán en el área aunque no se apruebe el Estado de Sitio, dijo.