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El Mingob ya definió las características técnicas para implementar cámaras corporales en la PNC.

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La implementación de cámaras corporales para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hasta el momento continúa en preparación, según Karen Ortiz, cuarta viceministra de Tecnología del Ministerio de Gobernación.

La funcionaria explicó en el Congreso que la institución ya concluyó las pruebas técnicas para determinar las características que deberán cumplir los dispositivos, pero aún debe avanzar con los procesos de adquisición.

El proyecto contempla alrededor de 38 mil cámaras, una para cada agente que realiza labores de campo.

PNC prevé instalar hasta mil 500 cámaras corporales en el área metropolitana. (Foto: PNC)

Sin embargo, la funcionaria señaló que adquirir e implementar todos los equipos de una sola vez representaría un costo elevado para la cartera y se plantea dividir el proyecto en distintas fases.

La primera etapa contempla 500 cámaras para el área metropolitana, no obstante, el Mingob analiza elevar la cantidad a mil 500 dispositivos.

La distribución se priorizaría en zonas de mayor criminalidad y donde se registran más capturas en flagrancia, según un análisis realizado por distintas dependencias de la PNC, detalló la viceministra.

Las bases técnicas ya están definidas, pero los eventos de adquisición se prevén para los primeros meses de 2027. (Imagen: Soy502)

Almacenamiento y costos

Ortiz explicó que la implementación no se limita a comprar las cámaras, ya que requiere infraestructura para almacenar las grabaciones, definir cuánto tiempo se conservarán y establecer cómo se compartirá la información con el Ministerio Público (MP) cuando sea requerida para una investigación.

Además, se necesita un software de gestión que permita procesar y analizar el material, debido a que no sería posible mantener personal observando simultáneamente las grabaciones de miles de dispositivos.

La primera fase contempla 500 dispositivos en el área metropolitana, aunque la cifra podría aumentar a mil 500. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La viceministra Ortiz indicó que las bases técnicas ya están definidas y que los eventos para iniciar la adquisición se prevén para este año, sin embargo, la compra se realizaría durante los primeros meses de 2027.

También expuso que se analiza la posibilidad de recibir una donación del software por parte de la cooperación internacional, que reduciría los costos del proyecto y podría determinar si la institución alquila o realiza la compra definitiva de los dispositivos.

Las cámaras buscan documentar las actuaciones policiales, aportar evidencia y proteger tanto a los ciudadanos como a los agentes. No obstante, Ortiz no confirmó que el plan piloto comience en diciembre, como había señalado el director de la PNC, Erick Osoy, en su momento.