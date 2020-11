Gobernador ofrece disculpa al alcalde de Carchá por dejarlo fuera

El Gobernador de Alta Verapaz publicó una carta en la que ofreció una disculpa al alcalde de San Pedro Carchá, quien quedó fuera de una reunión de emergencia el pasado sábado 7 de noviembre.

En una carta publicada en redes sociales, Romel Manuel Veliz Castro, Gobernador de Alta Verapaz, dijo que todo se trató de un “desafortunado momento” y por lo cual ofrece una “sincera disculpa” a Winter Coc Ba, alcalde de San Pedro Carchá quien quedó fuera de una reunión en la que se tomaron decisiones para atender los estragos causados por Eta.

“A veces, las prisas del trabajo nos hacen actuar de forma no adecuada, de manera involuntaria, con personas a quienes se les aprecia y respeta”, dijo el gobernador Veliz Castro.

Además, ofreció una disculpa al pueblo de San Pedro Carchá y a la sociedad de Alta Verapaz por lo sucedido. “Insto al alcalde Coc Ba que continuemos trabajando en especial en estos momentos críticos que atravesamos”, finalizó.

"Me dieron la espalda"

El sábado 7 de noviembre se compartió un video en redes sociales en el que se escucha cómo le dicen al alcalde de Carchá que la reunión será privada. Winter Coc Ba expresó sentirse triste por lo ocurrido. "Me dieron la espalda", expresó.

El alcalde reconoció que el presidente, Alejandro Giammattei, lo humilló al no permitirle el ingreso a dicha reunión.

Ese mismo día, Giammattei declaró a medios de comunicación que fue el propio alcalde de Carchá quien no quiso acudir a la reunión de emergencia.

RECUERDA:

Sin embargo, este lunes 9 de noviembre explicó otra situación y aseguró que prefirió reunirse con gobernadores ya que ha encontrado deficiencias con los alcaldes.

El mandatario sostuvo una reunión con ocho gobernadores en las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para que reporten los daños que causó la depresión tropical en sus localidades.

QUE NO SE TE PASE:

"Hay deficiencias en algunas municipalidades que no nos ha reportado cuáles son sus necesidades. Ayer (domingo) descubrimos que hay varios municipios con necesidades a los que no se les ha entregado, porque los alcaldes no nos han reportado qué está sucediendo", aseguró Giammattei.