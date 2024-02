Bernardo Arévalo arremete de nuevo contra Consuelo Porras

-

En una rueda de prensa, en España, el Presidente Bernardo Arévalo se refirió a la relación entre la Fiscal General Consuelo Porras y su función como líder del gobierno.

En una entrevista que el presidente Bernardo Arévalo tuvo esta mañana en Tribuna EFE-Casa de América, España, los periodistas preguntaron acerca de la relación de gobierno con la Fiscal General Consuelo Porras, tanto desde antes de asumir el poder como el pulso que ha sostenido con ella, como lo nombraron los participantes de la conferencia.

A lo que el mandatario respondió con mesurada, que no están cómodos con la gestión de Consuelo Porras al frente de la institución encargada de investigar procesos legales. No obstante, aclaró que la decisión de mantener a Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público no es de su competencia. Mas bien, dejó esta decisión en manos de las Cortes del país.

Aunque antes de haber ganado las elecciones, el mandatario osó decir que una de sus primeras acciones al llegar al poder sería pedir la renuncia de la Fiscal General. Ha pasado un mes y una semana de haber asumido el poder y varios eventos conexos han pasado entre la autoridad del MP y el mandatario.

Otros temas abordados

Tanto el entrevistador como los periodistas asistentes a la Casa de América, donde se llevó a cabo la entrevista con el presidente Bernardo Arévalo, preguntaron acerca de algunos componentes que podrían marcar la función de la actual administración pública, por ejemplo, el papel y reconocimiento de los Pueblos Indígenas, la sostenibilidad como elemento primordial en el impulso de proyectos de desarrollo para el país.

Y sin precisar en acciones concretas el mandatario habló de planes para integrar cada componente que busque el desarrollo y la ruta para buscar soluciones a problemas sociales que esperan ser atendidos desde hace varias décadas.

Primer viaje presidencial

Este viernes 23 de febrero terminará la agenda planeada para el primer viaje presidencial de Bernardo Arévalo por Europa. El presidente, acompañado de algunos ministros de Estado visitaron Ginebra, Suiza, España y sostuvo reuniones diplomáticas con varias organizaciones, tanto del ámbito público como privado de esa región del mundo.

Finalizando su viaje, el mandatario presentó en Madrid las oportunidades de negocio e inversión del país ante un grupo de empresarios españoles y pidió que estas se realicen en sectores en los que se contribuya al desarrollo de las poblaciones más empobrecidas.