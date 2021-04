Giammattei anuncia cinco hospitales móviles para atender casos de Covid-19

El presidente Alejandro Giammattei anunció la contratación de cinco hospitales móviles para atender la tercera ola del Covid-19 en Guatemala.

___

OTRAS NOTICIAS: Acusan a guatemalteco de estafar a Honduras con hospitales móviles

Según el mandatario, los cinco hospitales contribuirán con 1,250 camas más para atender la crisis. No precisó de cuánto será el costo, pero sí dijo que se hará "gracias a la colaboración de un país amigo".

Además, indicó que se trasladarán cinco oxigenadores hacia Guatemala apoyados por el Principado de España para "tratar de abordar esta cepa que está siendo más virulenta", indicó el mandatario en un conversatorio con Jefes de Estado.

El Presidente reconoció que Guatemala enfrenta una tercera ola de coronavirus muy fuerte, pero culpó a las personas "por descuidarse" durante la Semana Santa.

"El ser humano es el ser humano y se cansa. Ahorita tenemos una tercera ola porque la gente se divirtió más de la cuenta y hoy estamos pagando la irresponsabilidad de no distanciamiento, no uso de mascarilla. El problema es que cada quien que tiene coronavirus le hecha la culpa al Gobierno y no así mismo", recalcó.