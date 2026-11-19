-

Autoridades de seguridad determinarán cuáles centros penitenciarios requieren operativos especiales.

El Gobierno determinará mediante planes operativos en cuáles centros penitenciarios del país se llevarán a cabo intervenciones especiales, luego de que el Congreso de la República modificara el decreto del estado de sitio vigente en Zacapa e Izabal.

Así lo explicó el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa La Ronda, al ser consultado sobre si las autoridades intervendrán todas las cárceles del territorio nacional o únicamente aquellas ubicadas en esos dos departamentos.

El mandatario señaló que la reforma aprobada por el Legislativo amplió el alcance de las disposiciones relacionadas con los centros penitenciarios.

Sin embargo, aclaró que la selección de las cárceles donde se ejecutarán los operativos dependerá de las evaluaciones y decisiones de las autoridades de seguridad.

"Ahora se agrega a las cárceles en su conjunto y será como resultado de los planes operativos que definan las autoridades que se identificará en cuáles de estas cárceles se harán operativos especiales", afirmó el jefe del Organismo Ejecutivo.

El presidente Bernardo Arévalo explicó que las intervenciones penitenciarias dependerán de los planes operativos de seguridad. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

El gobernante no anunció una intervención simultánea en todos los establecimientos penitenciarios del país, sino que explicó que las acciones se desarrollarán conforme a la planificación operativa.

La intervención de los centros penitenciarios fue incorporada por el Congreso de la República mediante una enmienda al Decreto Gubernativo 8-2026, que estableció el estado de Sitio en Zacapa e Izabal.

Con esta modificación, el Legislativo facultó a las fuerzas de seguridad del Estado para tomar el control de los establecimientos penitenciarios del país.

Sin embargo, la disposición aprobada no identifica cuáles cárceles deberán ser intervenidas ni establece que las operaciones tengan que ejecutarse simultáneamente en todos los centros.

En ese sentido, Arévalo recordó que los establecimientos penitenciarios ubicados en Zacapa e Izabal ya estaban comprendidos dentro del ámbito territorial original del estado de sitio, pero que la modificación legislativa extendió las disposiciones relacionadas con las cárceles.

LEA MÁS: Congreso respalda estado de sitio con enmiendas por 30 días en Zacapa e Izabal

El mandatario también explicó que el Gobierno mantiene en marcha una estrategia de seguridad penitenciaria en la que participan el Ministerio de Gobernación (Mingob), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.

Según el gobernante, estas acciones se encuentran focalizadas en determinados establecimientos, por lo que las autoridades deberán evaluar si es necesario ampliar los operativos a otros centros penitenciarios.

"Vale la pena recordar que en el tema de las cárceles ya hay un operativo en marcha en donde están colaborando el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala, en una estrategia que se focaliza en ciertas cárceles", indicó el jefe del Ejecutivo.

Agregó que la posibilidad de extender las intervenciones dependerá de las necesidades identificadas por las instituciones de seguridad.

"Habrá que ver la necesidad de extender esto a otras cuestiones. Eso ya será una decisión operativa", puntualizó el presidente.