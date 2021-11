Gobierno dice que Nicaragua no tuvo elecciones libres y justas

El gobierno del presidente Alejandro Giammattei manifestó "preocupación" por la forma en que se llevaron a cabo las elecciones en Nicaragua, donde resultó nuevamente electo Daniel Ortega.

Guatemala expresó su "preocupación" por "las condiciones en las que se celebraron las elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua".

Aunque no establecen si desconocen o no el gobierno de Daniel Ortega, el Gobierno, a través de un comunicado, dijo "lamentar" que "no se haya cumplido con las condiciones para una elecciones libres".

En su comunicado la administración de Giammattei indicó que las elecciones no fueron "justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos".

Además, indicaron que como Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), es necesaria "la democracia y el fortalecimiento institucional sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto".