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Autoridades señalan que muchas de las dudas se resolverán cuando se publique información en los próximos días.

OTRAS NOTAS: Gobierno señala al narcotráfico y grupos terroristas para justificar estado de Sitio

El Gobierno ha evitado responder preguntas sobre el estado de Sitio en Zacapa e Izabal como cuáles son las estructuras criminales que motivaron la medida, su posible vinculación con recientes hechos de violencia y las operaciones que desarrollan las fuerzas de seguridad.

Asimismo, durante la conferencia de prensa La Ronda, celebrada este jueves 19 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo argumentó que existen investigaciones bajo reserva y que divulgar información podría comprometer las estrategias operativas del Gobierno.

El mandatario tampoco precisó aspectos generales sobre las organizaciones criminales que las autoridades buscan combatir.

Esto pese a que el estado de Sitio implica restricciones a derechos constitucionales y fue justificado por el Ejecutivo como una medida para enfrentar al narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado.

La falta de respuestas no se limita a la conferencia presidencial, ya que desde el pasado domingo 15 de noviembre, Soy502 ha solicitado información a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) sobre los alcances, objetivos y mecanismos de supervisión del estado de sitio.

Además, el miércoles 18 de noviembre se remitió un segundo grupo de preguntas, esta vez relacionado con la autorización del Congreso de la República para que las fuerzas de seguridad intervengan centros penitenciarios.

Soy502 remitió dos grupos de preguntas a la SCSP, pero no obtuvo respuestas sobre los alcances de la medida. (Foto: Archivo / Soy502)

Ninguna de las preguntas que fueron enviadas a la Institución fue respondida por las autoridades.

En la primera solicitud, se consultó sobre qué organizaciones criminales fueron identificadas como responsables de la violencia en Zacapa e Izabal y si existe alguna relación con las estructuras recientemente sancionadas por Estados Unidos bajo regímenes vinculados al terrorismo.

También se preguntó si hubo coordinación o intercambio de información con las autoridades estadounidenses antes de adoptar la medida extraordinaria.

Otras interrogantes estuvieron relacionadas con la cantidad de policías y militares desplegados, los objetivos establecidos para los 30 días de vigencia del estado de sitio y los mecanismos previstos para evitar abusos contra la población.

Asimismo, se solicitó información sobre los procedimientos de supervisión de detenciones y allanamientos, la atención de posibles denuncias por violaciones de derechos humanos y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Posteriormente, se consultó cuáles serían los centros penitenciarios intervenidos, qué instituciones asumirían su control y si existen indicios de que desde las prisiones se coordinan actividades criminales relacionadas con los recientes hechos de violencia.

Otra pregunta buscaba conocer la postura del Ejecutivo respecto de la enmienda legislativa relacionada con las empresas de seguridad privada debidamente registradas.

Investigaciones bajo reserva

Ante la falta de información, Soy502 trasladó al presidente algunas de las interrogantes durante la conferencia de prensa La Ronda llevada a cabo este jueves.

Se le preguntó si el Gobierno había identificado a las estructuras criminales que operan en Zacapa e Izabal y si estas tienen alguna vinculación con los hechos de violencia registrados en Huité, la muerte violenta del diputado Julio Portillo y la masacre de cinco personas en Zacapa.

También se le consultó si el Ministerio de Gobernación desarrollaba allanamientos contra estructuras del narcotráfico identificadas como Los Lorenzana y Los Mendoza.

Arévalo no confirmó ni descartó la participación de esas organizaciones en los hechos mencionados, pero tampoco precisó si existen operativos dirigidos específicamente contra ellas.

"Estamos en el marco de un momento en donde hay una serie de operaciones y de investigaciones", respondió el mandatario.

El presidente Bernardo Arévalo evitó identificar a las estructuras criminales que motivaron el estado de sitio en Zacapa e Izabal. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

El gobernante agregó que algunas investigaciones se encuentran bajo reserva, por lo que considera inconveniente divulgar información relacionada con su desarrollo.

Asimismo, sostuvo que revelar anticipadamente las estrategias de las fuerzas de seguridad podría afectar los resultados de las operaciones.

Finalmente, indicó que parte de las respuestas se conocerán posteriormente, conforme las autoridades divulguen información sobre sus actuaciones.

"Muchas de sus preguntas encontrarán su respuesta en lo que iremos publicando en los próximos días", señaló el jefe del Organismo Ejecutivo.

Es necesario informar

Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y experto en seguridad y justicia, consideró que el Gobierno debe proporcionar información suficiente para que los ciudadanos comprendan los alcances de la medida extraordinaria.

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Según el especialista, existe una diferencia entre divulgar una estrategia operativa, que podría comprometer las investigaciones y explicar las razones, objetivos y restricciones que implica un estado de excepción.

Quezada señaló que el Decreto Gubernativo 8-2026 presenta ambigüedades que deberían ser aclaradas por el Ejecutivo, particularmente respecto del tipo de criminalidad que se pretende combatir.

Explicó que el concepto de crimen organizado es amplio y puede comprender actividades como el narcotráfico, el robo de vehículos, las estructuras dedicadas a delitos patrimoniales y otras organizaciones delictivas.

Por esa razón, afirmó que es necesario que las autoridades expliquen hacia qué manifestaciones del crimen organizado están dirigidas las operaciones.

El investigador también cuestionó aspectos constitucionales del decreto, entre ellos las disposiciones relacionadas con la inviolabilidad de la vivienda y la posibilidad de intervenir establecimientos penitenciarios.

Las autoridades argumentaron que existen investigaciones bajo reserva que impiden divulgar información sobre las acciones del estado de Sitio. (Foto: SCSP / Soy502)

A su criterio, la Constitución establece límites a los derechos que pueden restringirse durante un estado de excepción, por lo que considera que algunas disposiciones del decreto podrían exceder esas facultades.

Sobre las cárceles, Quezada sostuvo que los establecimientos penitenciarios deben conservar su carácter civil y que una eventual intervención militar no debería implicar sustituir esa naturaleza institucional.

Quezada insistió en que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de aclarar qué actividades pretende combatir y cómo las restricciones podrían afectar la vida cotidiana de los habitantes de Zacapa e Izabal.

Entre los aspectos que consideró necesario explicar mencionó las condiciones para realizar reuniones, actividades religiosas y otras concentraciones de personas durante la vigencia del estado de Sitio.

El experto apuntó que proporcionar esa información permitiría reducir la incertidumbre sin necesidad de revelar los procedimientos que las fuerzas de seguridad desarrollan contra las organizaciones criminales.