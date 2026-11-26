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Mandatario instruye a los ministros a readecuar sus planes de trabajo ante el anunciado veto al Presupuesto 2027.

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El Gobierno confirmó que ya empezó con los preparativos para comenzar el ejercicio fiscal 2027 con el presupuesto vigente en 2026, ante la decisión del presidente Bernardo Arévalo de vetar el decreto presupuestario aprobado por el Congreso de la República.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario confirmó que instruyó a los ministros a readecuar sus planes de trabajo y que este proceso se realiza bajo la coordinación del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Arévalo explicó que el procedimiento relacionado con el veto presidencial tomará tiempo, por lo que las instituciones deben garantizar la continuidad de sus operaciones a partir del 1 de enero de 2027.

"Nosotros estamos listos y hemos ordenado a los ministros que preparen ya la adaptación de sus planes de trabajo al presupuesto 2026 para seguir implementando", manifestó el gobernante.

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos, explicó que el marco constitucional guatemalteco contempla los escenarios en los que no se aprueba un presupuesto o este es vetado por el presidente de la República.

El funcionario recordó que el ejercicio fiscal 2026 inició con el presupuesto vigente en 2025, debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el decreto presupuestario aprobado por el Congreso.

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, durante su intervención en La Ronda. (Foto: Wilder López/Soy502)

Posteriormente, mediante el Decreto 3-2026, se modificó el presupuesto y se amplió su techo para incorporar los planes de trabajo previstos por la administración gubernamental para este año.

Menkos precisó que los equipos técnicos de las instituciones ya trabajan en los preparativos para utilizar, a partir del 1 de enero de 2027, el presupuesto vigente y las modificaciones incorporadas mediante dicho decreto.

"Por supuesto que esto requiere más trabajo, hay que volver a acomodar los programas operativos anuales, los planes, los resultados, pero en todo caso ese es el trabajo", explicó el titular del Minfin.

El funcionario consideró que resulta preferible operar durante 2027 con el presupuesto vigente que con el aprobado por el Congreso de la República.

Advierten rechazo a los Codedes

Durante la conferencia de prensa, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) advirtió sobre las dificultades que enfrentaría para atender los proyectos financiados mediante los consejos departamentales de desarrollo (Codedes), en caso de que entre en vigencia el presupuesto aprobado por los diputados.

Carlos Mendoza, titular de Segeplan explicó que el decreto establece un plazo de diez días para emitir opiniones técnicas, avales y dictámenes relacionados con los proyectos de inversión pública, sin que se hayan asignado recursos adicionales para atender el posible incremento de expedientes.

El funcionario señaló que la asignación de mayores recursos a los Codedes no necesariamente implica que exista una cartera de proyectos debidamente formulados y listos para iniciar el proceso de evaluación.

Además, indicó que existen deficiencias en la planificación de proyectos por parte de las direcciones municipales encargadas de esta labor.

Mendoza explicó que el plazo establecido dificultaría brindar la retroalimentación necesaria para que las autoridades municipales subsanen las observaciones técnicas realizadas a sus proyectos.

"No solo no tenemos la infraestructura en términos de personal y la infraestructura tecnológica para procesar toda esa cantidad de proyectos, sino que además nos ponen una limitante de tiempo", advirtió el funcionario.

Ante estas condiciones, señaló que los proyectos deberán estar correctamente formulados desde su presentación o podrían ser rechazados para evitar incumplimientos de los plazos legales.

Recortes comprometen proyectos de seguridad

Por su parte, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, advirtió que la reducción presupuestaria aprobada por el Congreso compromete varios proyectos de fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario previstos para 2027.

Entre estos figura el equipamiento de los centros carcelarios de El Triunfo, en Izabal y Masagua en Escuintla, así como la adquisición de un nuevo lote de patrullas y de mil motocicletas para las fuerzas policiales.

También señaló que se vería comprometida la adquisición de armamento para los agentes que actualmente se encuentran en formación y cuya graduación está prevista entre mayo y junio de 2027.

"Esto compromete absolutamente todo. Pero ya le digo, vamos a tener que empezar a escoger a qué cosas darles prioridad", manifestó Villeda.

El ministro aseguró que la implementación de cámaras corporales para los agentes de la PNC continúa siendo una prioridad para la cartera.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación. (Foto: Wilder López/Soy502)

Explicó que inicialmente se contempla desarrollar un proyecto piloto con los agentes que prestan servicio en la capital, para posteriormente extenderlo a otros departamentos, según la disponibilidad de recursos.

Arévalo responsabiliza a la Comisión de Finanzas

El presidente responsabilizó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso por los cambios de última hora realizados al proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo.

Arévalo aseguró que durante varias semanas se desarrollaron conversaciones entre el Ministerio de Finanzas, la bancada oficialista y representantes del Legislativo para alcanzar acuerdos sobre la propuesta presupuestaria.

Sin embargo, afirmó que, en aproximadamente 24 horas, la Comisión de Finanzas decidió elaborar un dictamen contrario a lo que se había discutido previamente.

Según el mandatario, el dictamen fue aprobado mediante un procedimiento en el que incluso algunos integrantes de dicha sala legislativa desconocían su contenido.

"El proceso fue oscuro e irregular. Y esto se hizo en el término de 24 horas", afirmó Arévalo.

El gobernante defendió la actuación de los diputados oficialistas y sostuvo que lo ocurrido no fue consecuencia de una falta de trabajo de la bancada, sino de las decisiones adoptadas en la Comisión de Finanzas durante las últimas horas de la discusión presupuestaria.

Arévalo consideró que el presidente de dicha comisión deberá ofrecer explicaciones sobre lo sucedido.

El mandatario agregó que el Ejecutivo trabaja en la elaboración de los argumentos jurídicos que sustentarán el veto presidencial, debido a lo que considera errores de forma y fondo, así como ilegalidades e inconstitucionalidades contenidas en el decreto.

La argumentación definitiva, precisó, será establecida una vez que el Congreso remita oficialmente el decreto a la Presidencia de la República.