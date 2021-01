Gobierno presenta nueva propuesta para comprar vacunas sin deuda

El Gobierno presentó a los diputados del Congreso una nueva iniciativa de ley para adquirir vacunas contra el Covid-19 sin adquirir deuda pública. En este sentido, el documento señala que el Ministerio de Salud requerirá Q1,500 millones para esto.

Durante una reunión con jefes de bloques y diputados del Organismo Legislativo, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que el Ministerio de Finanzas logró realizar un análisis de los saldos de caja para financiar la compra de vacunas.

"La iniciativa se le está entregando en este momento al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, para que ustedes la conozcan. Ya no contempla deuda", dijo Giammattei a los diputados que asistieron a la reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.

TE PUEDE INTERESAR:

Modificar Ley de compras

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, explicó que el objetivo de la propuesta es garantizar una vacuna gratuita, universal y voluntaria para Guatemala, pero para ello se requiere hacer una excepción en el tema de las compras, debido a que existen limitaciones en la Ley de Compras del Estado y la libertad de poder hacer aportes.

"Se requiere de dar anticipos y ahora no se pude, se está pidiendo una exención al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que todo los recursos sirven para comprar vacunas", detalló el ministro.

El problema, según el funcionario, es que la Ley no permite hacer compras externas hasta por más de Q900 mil y obviamente se requiere de un techo más alto para comprar las vacunas. Además, la misma Ley pide que debe hacerse con un proceso de licitación pública y los productores no lo están haciendo por la demanda mundial.

Además, la ley también exige garantías y fianzas y eso no lo pueden tener empresas extranjeras, porque los fabricantes no están en el país y no cuentan con un registro de proveedor.

La propuesta pretende modificar la Ley de Compras para hacer la adquisición de las vacunas por excepción.

También ha habido discusión en cuanto a supuesto incremento al techo del Presupuesto, pero el que se está aumentando es el del Ministerio de Salud, no a todo el gasto del Gobierno, detalló.

Pero Giammattei aclaró: "No hay que ilusionarse de que todas las vacunas van a mandarlas de un solo. No es que nos van a mandar 7 millones de vacunas de un solo, van a venir por partes", manifestó.