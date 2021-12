El Gobierno requiere más de 6,700 jóvenes para Servicio Civil

A través de una publicación en el Diario de Centro América, el ejecutivo dio a conocer la solicitud de jóvenes para servició civil durante el 2022.

El Ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo Gubernativo 234-2021, en el cual da a conocer el número de ciudadanos comprendidos entre los 18 y 24 años que el Gobierno necesita para realizar Servicio Civil.

Los jóvenes interesados podrán participar en las dos modalidades para prestar servicio cívico: militar o social, de acuerdo con la ley.

El artículo 1 detalla: “Se determina el número de ciudadanos guatemaltecos necesarios para prestar el Servicio Cívico en sus dos modalidades, para el 2022 en 6,781 jóvenes, comprendidos entre los 18 y 24 años de edad”.

Ley de Servicio Civil

Según la Ley de Servicio Civil, los jóvenes que se inscriban a la convocatoria pueden optar entre prestar servicio militar o servicio social.

La ley establece que quienes presten servicio cívico recibirán una remuneración, sin embargo, esta no está establecida en la norma.

Quienes opten por el servicio social podrían dar apoyo en salud, educación, ambiente, actividades deportivas, promoción social y prevención de desastres, entre otros.

La ley establece que si el plazo de inscripción concluye y no se ha llenado el cupo, el presidente puede hacer un sorteo público en el que designe a los ciudadanos que prestarán el servicio cívico. No obstante, desde 2003, cuando fue aprobada la ley, no se ha recurrido al sorteo público.