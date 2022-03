El aterrador momento de una mujer que trató de defenderse de una agresión sexual

La mujer intentó defenderse de su agresor como pudo, pero le resultó imposible y este la golpeó brutalmente al resistirse.

OTRAS NOTICIAS: Will Smith está de visita en Guatemala

Una mujer originaria de Venezuela, vivió uno de los momentos más tormentoso cuando se dirigía a su apartamento en Sunset Park, durante el fin de semana pasado.

De acuerdo con la Policía de la Ciudad de Nueva York, la mujer de 28 años, fue seguida desde la estación de metro hasta su inmueble por un hombre, quien la agredió sexualmente y la golpeó varias.

La víctima regresaba de una cena de amigos, y se percató que el hombre estaba detrás de ella, pero le resultó imposible poder defenderse de él, pese a que lo golpeó con su bolso y puños.

La agresión

La autoridades indicaron que el agresor comenzó a masturbarse y a decir comentarios sexuales, sin embargo, al ver que la mujer se resistía la comenzó a golpear brutalmente en el rostro y cuerpo, el hecho quedó registrado en una cámara de vigilancia del lugar, mismo que servirá de evidencia.

"Mi cuerpo le dio no sé cuántas puñetazos en la cara. No recuerdo cuántas veces bloqueó mis manos, mis dedos estaban rotos en este momento”, dijo la agredida a NBC New York.

Asimismo, la Policía pidió ayuda a las ciudadanía para lograr dar con el paradero del sospechoso, quien vestía una gorra de béisbol, una mochila y una chaqueta oscura.

*Con información de El Heraldo de México.