El papa León XIV recibió un golpe cuando uno de los feligreses le lanzara un rosario en su recorrido en el "papamóvil".
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El incidente ocurrió mientras se desplazaba en la Base Aérea de las Palmas, en el distrito conocido como "Surco", donde realizaría una misa.
El el sumo pontífice fue lastimado en su ojo por un denario y el momento quedó plasmado en fotografías. Luego de esto Papa León se calmó y continuó su camino saludando a los fieles.
El final de su visita en Perú
León XIV dio emotivas palabras por su reencuentro con los católicos, ya que vivió muchos años en el país del sur en su misión.
"¡Gracias Perú!", "Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión".
Así concluyó su gira, luego de visitar Uruguay y Argentina.
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