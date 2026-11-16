En su arribo a la “Base Aérea Las Palmas”, Lima, Perú, para celebrar la Eucaristía, cuando el auto se acercaba al altar, había reducido la velocidad el papamóvil y la seguridad se incrementó. Un objeto golpeó al Papa León LXIV #Perú #LeónXIV #Agresión https://t.co/Cw6lQ3fyI7