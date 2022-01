Alfredo Adame rompe el silencio tras protagonizar pelea en la calle

Alfredo Adame habló sobre su pelea en la calle y por qué ocurrió el incidente.

EN CONTEXTO: Captan al actor Alfredo Adame en una pelea en la vía pública

Durante el martes 25 de enero, circuló en redes sociales el video de Alfredo Adame cuando recibía golpes por parte de varias personas que aún no han sido identificadas. Tras lo ocurrido, el actor dio una entrevista a "Venga la Alegría" y habló de los motivos de la pelea.

Según dijo el también empresario, mientras iba en su auto, se percató que un sujeto quería robarle el celular y además le arrancó la cadena de oro que llevaba al cuello.

"¿Por qué se me deja venir al cuello? Ya hasta después me di cuenta, pues claro, se me fue al cuello para robarme la cadena. Ya me habían robado el celular. Un cuate me dijo: Adame, te están robando el celular", dijo el actor.

Adame también denunció el robo de sus pertenencias, aunque no especificó si acudirá a las autoridades para hacer la denuncia correspondiente.

Alfredo Adame se mostró de buen humor y hasta afirmó que haría una bermuda para la playa con la camisa rota tras el altercado.