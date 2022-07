Gomita denuncia a su expareja por violencia física

La joven utilizó sus redes sociales para dar a conocer su situación tras la separación de su expareja.

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, informó que terminó su relación sentimental, luego de que su pareja ejerciera violencia física en su contra.

A través de varios videos la youtuber contó que después del maltrato que sufrió a lado de su padre, prometió que jamás volvería a pasar por algo así; sin embargo volvió a vivir un episodio de violencia al lado de su ahora expareja.

Agregó que expuso su situación para que las otras chicas que estén pasando algún maltrato o humillación “jamás se dejen”.

"Yo me juré que nunca me iba a tocar ningún hombre como lo hizo mi papá y créanme que es horrible salir de una crisis así. Le doy gracias a mi mamá y a mis hermanos que me han apoyado mucho. No le entreguen su corazón a cualquier persona, no den su amor a cualquier persona”, dijo en un primer video.

Luego dio más detalles de su situación en una segunda publicación.

“Esta bichota, después de todo eso se va a convertir en la mejor mujer. No tienen la menor idea del trabajo emocional que estoy haciendo, con psicólogo, psiquiatra y no permitiré que nadie más vuelva a tocar mi cara, mi cuerpo y este hermoso corazón”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴄʜᴀᴍᴏɴɪᴄ.ɪɴᴄ ❦☽✰ (@chamonic3)

“Si yo estoy saliendo adelante, tú también puedes. Los amo mucho”, agregó.

En un tercer clip detalló que ya no está dejando que entren “este tipo de personas” a su vida, tal como su padre, quien cabe recordar que ejerció violencia intrafamiliar contra ella y su madre; o como su ex pareja, quien le mordió la cara.

Según la youtuber, el pasado 9 de junio su exnovio le dejó moretones en el brazo y el día 11 habría mordido su cara.

“Me defendí como pude, nunca se dejen. Me mordió la cara, no dejaré que ningún hombre vuelva a lastimarme”, concluyó.