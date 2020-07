Gonzalo de Villa reconoce los retos para asumir Arzobispado

El monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez reconoció que será un reto asumir como Arzobispo Metropolitano de Guatemala, al dejar atrás 13 años de misión en la diócesis de Sololá-Chimaltenango.

En una entrevista a Emisoras Unidas, De Villa y Vásquez reconoció que, pese a que es doloroso dejar la diócesis, existe el deseo de asumir con la convicción de ser un pastor que cuidará la misión que el Papa Francisco le confió.

“Dejar la Diócesis de Sololá-Chimaltenango en la que he estado 13 años sí duele, arrancarme de aquí y regresar a la capital no deja de ser difícil y algo que toca el corazón. Voy a llegar con el reto de ser pastor y cuidar la misión que el Papa me confía”, agregó De Villa.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Reconoció que la situación actual, en cuanto a la emergencia por el Covid-19 que mantiene las iglesias cerradas, afecta a los fieles y a la comunidad, pero es un tema que se irá agotando con las autoridades.

“La capital sin duda es como el centro donde se toman decisiones, es donde muchos problemas se viven y eso hace que estar al frente de la Arquidiócesis implique varios retos, uno de ellos es ser pastor cuando llegue a principios de septiembre”, recordó.

Elección

Según De Villa, hace una semana le llamaron de la Nunciatura para comentarle del nombramiento, el cual aceptó “en el Nombre de Dios” y todos estos días la noticia ha estado guardada por Secreto Pontificio.

“Estos días la Nunciatura, yo, y el señor Raúl Antonio Martínez, sabíamos la noticia”, afirmó.

"Salgo de Sololá esperanzado cumplir una misión y retornar a la capital, con un corazón que quiere expresar su fe en Dios, porque sin él nada somos", finalizó.