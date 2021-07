Gonzo se declara de género fluido

Gonzo se declaró de género fluido y Los Muppet Babies mostraron su respeto a la diversidad sexual.

Los creadores de la serie Los Muppet Babies decidieron ser inclusivos con uno de sus personajes y así Gonzo se declaró de género fluido.

Esto lo demostraron en un capítulo de 'Gonzorella' el respeto hacia la diversidad sexual.

Las redes sociales se inundaron en comentarios pues Gonzo estuvo enamorado de Miss Piggy.

En el capítulo en mención, el grupo asiste a una fiesta y Miss Piggy le contó que conocieron a una hermosa princesa y que extrañaron que él no fuera.

Allí Gonzo declaró que él era la princesa, mostrando su vestimenta femenina y argumentando su miedo al rechazo al mostrarse tal y como es.

Miss Piggy respondió que ellos lo querían por quien era, no cómo lucía.

Gonzo dijo que se llama Gonzorella. (Foto: Muppets Babies)

En la cuenta oficial del personaje de Gonzo aún no explican nada acerca de este cambio.

Muchos padres de familia no están contentos con la idea de este cambio.

