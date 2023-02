Graba su despedida tras quedar bajo los escombros del terremoto de Turquía

Un joven graba su despedida tras quedar bajo los escombros a causa del terremoto de Turquía

'La muerte llega en el momento en que uno menos lo espera': un adolescente turco captura los corazones de una nación con un emotivo video de despedida de los escombros antes de que lo saquen con vida horas después.

Taha Erdem, de 17 años, y su familia quedaron enterrados debajo de su apartamento en Adiyaman, a causa del terremoto en Turquía ocurrido el pasado 6 de febrero, el cual tuvo una intensidad de 7.8 grados. En diez segundos el edificio de apartamentos donde se alojaban se desplomó, por lo que quedaron atrapados.

Se encontró solo y atrapado, con oleadas de réplicas poderosas que desplazaron los detritos y apretaron su espacio en medio del desorden destrozado de hormigón y acero retorcido. Pero en lugar de entrar en pánico, Taha sacó su teléfono inteligente y grabó un video notablemente tranquilo y estoico en el que se despidió de sus amigos y familiares, habló de sus arrepentimientos y aceptó su destino aparentemente sombrío con una gracia increíble.

"Todavía estamos temblando. La muerte, amigos míos, llega en el momento en que uno menos lo espera", dice Taha, antes de recitar una oración musulmana en árabe. Sin en¡mbargo, él y su familia lograron ser rescatados.

Ahora viven en una tienda de campaña provista por el gobierno, junto con cientos de miles de personas que sobrevivieron al desastre que azotó el sur de Turquía y el norte de Siria, matando a más de 46,000 personas. La historia de la familia Erdem es una de las muchas emotivas historias de fortaleza humana que emergen de la extensa zona de desastre.

17-year-old quake victim Taha Erdem recorded the moments he was trapped under the debris of his house amid aftershocks following the massive #TurkiyeQuakes on February 6.



Erdem and his family survived the quake, whereas 47 people residing in the building were reported dead. pic.twitter.com/B2NBO29OCk — Oriannalyla (@Lyla_lilas) February 17, 2023

* Con información de Daily Mail