Conductora de televisión grababa reto para TikTok y sufre aparatosa caída (video)

Mientras grababa un reto para TikTok la conductora sufrió una caída en el programa en vivo.

Mariana Echeverría, es una famosa conductora de televisión mexicana, que al igual que muchas personas, se ha sumado a la fiebre de TikTok.

La también actriz fue invitada a un programa y mientras se encontraba en transmisión en vivo, fue retada para realizar una actividad extrema que se ha vuelto viral en esa red social.

El reto es denominado "Milk Crate Challenge", el cual consiste en caminar sobre una pirámide de cajas de plástico. Echeverría aceptó hacerlo.

Así fue el accidente

La famosa mexicana se aventuró y no utilizó ningún tipo de protección para amortiguar algún golpe, pues al parecer no esperaba sufrir una fuerte caída.

Durante el programa en vivo se logró observar el momento exacto en que Mariana se desplazaba sobre las cajas y de forma inesperada se desplomó.

Cayó sobre una alfombra que está hecha para ese tipo de accidentes en actividades extremas. Pese a ello, sufrió una lesión en una de sus piernas.

"Estoy en el servicio médico por culpa de Faisy, ¿y quieren ver qué me pasó? Faisy pensaba que era broma, pero no, no me levanté", compartió en sus redes sociales.

Llama a la reflexión

Ante el percance, Mariana subió a su cuenta de TikTok un video, pero fue para hablar de lo sucedido y hacer una reflexión del riesgo que puede correr la vida de las personas al realizar ese tipo de retos que se ven en la web.

Con ese mensaje ella espera que sus miles de seguidores no pongan en peligro su integridad física ni emocional, para así evitar tragedias.

Mira aquí el video