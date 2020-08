En redes sociales se divulgaron audios en los que la modelo argentina, Victoria Xipolitakis, pedía productos en un almacén a cambio de publicidad en sus redes.

La "influencer", solicitó "arroz, fideos, latas de atún, queso rallado, juguitos" y un champán costoso "para tener con qué brindar".

Luego de que se viralizara ese audio, se dieron a conocer otros pedidos de la modelo, que van desde objetos de decoración y juguetería, hasta productos de librería, bazar y ropa blanca. Incluso pidió regalos para el Día del Padre.

"Para mí es una bendición muy grande que existan los canjes porque hacen que no nos falte nada. No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo cien por cien", dijo Xipolitakis a el diario argentino La Nación.

Sin embargo, la periodista local, Mercedes Ninci, aseguró que "ella recibe mucha plata" de parte del papá del bebé. Mensualmente, se estima que la pensión es de 310,000 pesos (cerca de 32,000 quetzales).

Según varios comerciantes, luego de recibir los productos, Xipolitakis no quedaba conforme y pedía más.