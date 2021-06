VIDEO: Los drones que usó Greenpeace para enviar un mensaje a países ricos

Greenpeace utilizó 300 drones para recrear figuras de animales. Las imágenes captadas son impresionantes.

La organización Greenpeace envía un mensaje a los líderes del G7 durante la 47cumbre que se está realizando en Cornwall, Reino Unido para concientizar sobre la preservación de las especies animales.

La entidad ambientalista lanzó el mensaje creando imágenes de animales con drones y un video donde hace un llamado para cuidar el futuro del planeta.

Parte de la solicitud que hace la entidad es que se protejan los arrecifes de coral y peces de colores. Otra de las exclamaciones en el video dice "Espero que protejan los bosques para los animales y humanos que viven ahí.

"Espero que usemos el sol y el viento para impulsar todo", refiere la narración en alusión al uso de materiales sostenibles y pide que "se detenga la contaminación ambiental que está dañando nuestros pulmones".

"La esperanza viene de las acciones, no de las palabras", finaliza el mensaje.

Greenpeace create animals from drones in message to G7 leaders pic.twitter.com/R0OH8q4lhR — The Independent (@Independent) June 11, 2021

Cambio climático en la agenda del G7

La lucha contra el cambio climático se supone es parte del los temas prioritarios a tratar durante la cumbre que finaliza mañana. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson ambiciona llevar a cabo una “revolución industrial verde” para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Y preservar la biodiversidad, quiere que el G7 se comprometa a proteger “al menos el 30 por ciento” de la tierra y los océanos para esa fecha.