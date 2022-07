El gremio de la nariz roja está de luto, lamenta asesinato de pareja de payasitos

Payasitos y artistas se pronuncian por fallecimiento de Chispita y Charquito, la pareja de payasos que fue localizada en una fosa de 6 metros.

La Asociación de Payasos y Cómicos de Guatemala, así como el Instituto de Previsión Social del Artista, se declararon en luto tras el asesinato de la pareja de payasitos "Charquito" y "Chispita".

La joven pareja estuvo desaparecida durante 52 días y fueron localizados en el interior de una fosa de 6 metros de profundidad.

Joselin Paola Chacón Lobos y Nelson Estiven Villatoro Escobar trabajaban como payasitos amenizando fiestas infantiles. La última vez que se supo de ellos fue el 9 de mayo cuando recibieron una llamada para acudir a la Central de Mayoreo (Cenma) en la zona 12 donde serían recogidos para ir a una actividad.

Luego de su desaparición, la Asociación de Payasitos y el Instituto del Artista iniciaron una extensa búsqueda junto a la madre de Joselin, Victoria Lobos, quien no paró ni un solo día para encontrar a su hija y a su yerno. Además de organizar caminatas y actividades para exigir su localización.

"Ahora el gremio está de luto y lamentan el sensible fallecimiento de Chispita y Charquito, estas son cosas que no deberían de volver a ocurrir en Guatemala. No podemos salir a trabajar sin saber si vamos a regresar. Sus hijos están pequeños", señaló Bomboncito, un compañero de actuación de la pareja.