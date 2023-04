¡A los gritos! Partido VOS se opone a firmar pacto de no agresión

Este martes 11 de abril, los diferentes partidos políticos firmaron el pacto de no agresión propuesto por el Tribunal Supremo Electoral.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral invitaron a los 30 partidos políticos a firmar el Acuerdo Nacional para las Elecciones Generales, que se trata de un pacto de no agresión durante el proceso electoral.

De los 30 partidos políticos, tres de ellos no firmaron el documento, dos por no acudir al evento, (Podemos y PIN) y uno más que, a viva voz, expuso su oposición al evento.

¡A los gritos!

Cuando el TSE llamó al representante del partido VOS, el secretario general, Carlos Bezares se puso de pie, caminó hacia el frente y fue cuando manifestó su inconformidad.

"Donde existe exclusión de diversos actores, como el binomio del MLP, de Podemos y de nuestro candidato Aldo Dávila, no podemos hablar en este momento de transparencia", manifestó.

Alguien del público trató de abuchear a Bezares, pero él continuó exponiendo sus quejas. Incluso la magistrada Blanca Alfaro le pidió que se retirara.

Carlos Bezares del partido VOS dijo que no firmarían el pacto de no agresión por considerar que no hay transparencia en el proceso electoral.



Posteriormente, Bezares abandonó el salón en donde se desarrollaba la firma del pacto de no agresión, pero manifestó que el TSE ha cometido arbitrariedades al no dejar participar a candidatos de oposición.

TSE responde

El magistrado Gabriel Aguilera aseguró que los partidos políticos que no firmaron el pacto de no agresión aún podrán hacerlo si así lo consideran, dijo que cada agrupación estaba en su derecho a decidir si participaba o no.

Respecto a la queja del partido VOS por las resoluciones emitidas en pleno, dijo que no se ha tenido preferencia con ningún partido político.

Magistrado Aguilera asegura que no han tenido preferencia con ningún partido político y que las resoluciones están basadas en ley.



El Pacto de no Agresión

El pacto de no agresión contempla 16 puntos en los cuales los partidos políticos que firmaron se comprometen a tener una campaña electoral de altura, respeto, libre de violencia y ataques, en donde se promueva la ética y la moral.