Orientales y capitalinos se enfrentarán por la jornada 21 del Torneo Apertura, aunque en un horario distinto al originalmente planificado.
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El encuentro entre Guastatoya y Comunicaciones, correspondiente a la jornada 21 del Torneo Apertura, tendrá un cambio en su programación, luego de que la Liga Nacional anunciara un ajuste en el horario.
El compromiso estaba previsto para las 7:00 de la noche del próximo sábado, pero finalmente se disputará una hora más tarde, a las 8:00 p. m., en el estadio David Cordón Hichos, casa de los pechoamarillos.
La modificación será únicamente en la hora de inicio, por lo que la fecha y la sede se mantienen sin cambios.
El conjunto oriental recibirá a los albos en un duelo importante para ambos clubes, que buscan sumar puntos en la recta final de la etapa de clasificación y buscar un lugar en la fase final.