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Guatemala ya conoce a su rival para la ronda preliminar de la Copa Oro 2027.

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La Selección Nacional de Guatemala deberá enfrentarse a República Dominicana para buscar su clasificación a la próxima Copa Oro 2027.

Tras finalizar la fecha FIFA de noviembre, se obtuvieron los resultados de la Liga de Naciones, en donde salieron los 14 que van a las preliminares de la Copa Oro.

De acuerdo con el ranking de la Concacaf, Guatemala se encuentra en la posición cinco de esas 14 selecciones, las cuales se enfrentarán de la mejor a la peor posicionada respectivamente, por lo que las llaves han quedado de la siguiente manera:

Jamaica (1) vs. Aruba (14)

Costa Rica (2) vs. Puerto Rico (13)

Haití (3) vs. Nicaragua (#12)

Honduras (4) vs. Guayana Francesa (11)

Guatemala (5) vs. República Dominicana (10)

Curazao (6) vs. El Salvador (#9)

Surinam (7) vs. Trinidad y Tobago (8)

Guatemala jugará los Prelims de la Copa Oro https://t.co/sRQsOjaOp5 — Gold Cup (@GoldCup) November 17, 2026

Partidos en marzo

Los encuentros serán de ida y vuelta, cerrando de local las selecciones mejores posicionadas. Estos partidos se disputarán en la fecha FIFA de marzo 2027 para completar los clasificados a la Copa Oro.

Ya hay nueve clasificados, que salieron de los semifinalistas de la Liga de Naciones y los líderes de la Liga B de esa misma competición: Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Guyana, Cuba, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, más el invitado que es Arabia Saudita.

Al conocerse a todos los clasificados, se llevará a cabo el sorteo el 8 de abril de 2027 para distribuir a las 16 selecciones en dos grupos de ocho.