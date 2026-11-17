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La selección de Guatemala quedó eliminada de la Liga de Naciones de la Concacaf tras caer 4-1 (7-3 en el global) en los cuartos de final ante Canadá, en el BMO Field de Toronto.

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Desde el inicio el cuadro local tomó el control del juego y llevó peligro constantemente a la portería de Kénderson Navarro, quien esta vez salió de titular en lugar de Nicholas Hagen.

El guardameta chapín evitó el primero de la Hoja de Maple al 27 con una estirada espectacular a mano cambiada, y solo un minuto más tarde, tras un tiro de esquina, detuvo otra clara de los anfitriones.

Cuando mejor estaban los canadienses, la Azul y Blanco pegó primero. Al 34, Óscar Santis se encontró con un rebote dentro del área, se quitó al portero y definió de zurda para poner a celebrar a la afición guatemalteca que llegó al recinto.

La alegría no duró mucho, pues al 37 Allen Yanes derribó a Jonathan David dentro del área y el árbitro decretó el penal. El mismo David, delantero del Atlético de Madrid, lo cambió por el tanto del empate.

Navarro volvió a salvar a la Bicolor al 42 en un mano a mano, pero luego los de la Hoja de Maple encontraron la ventaja justo antes de irse al descanso por medio de Oluwaseyi.

Navarro hizo hasta cinco atajadas importantes para evitar que la goleada canadiense fuera mayor. (Foto: AFP)

En el segundo tiempo la historia no cambió. Los norteamericanos siguieron presionando y convirtieron el juego en goleada con tantos de Buchanan al 53 y otro más de Oluwaseyi al 62, para el 4-1 final.

Con esta derrota, además de quedar eliminada de la Liga de Naciones, la Sele perdió la chance de clasificar directo a la Copa Oro 2027.

Ahora deberá disputar un repechaje a ida y vuelta con un rival aún pendiente de confirmar, para buscar un cupo en el torneo regional de naciones.

Datos: Sofascore

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