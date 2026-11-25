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El saldo total de la deuda pública se sitúa en Q252,478 millones, equivalente al 25.0% del PIB nacional.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) realizó una nueva colocación de bonos en el mercado internacional de capitales (denominados Eurobonos) por US$800.0 millones (Q6,110.85 millones), en una coyuntura en la que el saldo total de la deuda pública del país alcanzó los US$33,053.10 millones (Q252,478.12 millones), equivalente al 25.0% del Producto Interno Bruto (PIB).

La emisión internacional de los títulos de deuda soberana vence en 2039 y se estructuró a una tasa cupón del 6.600%, a un plazo medio de 12.5 años y a un precio de 98.335%, en lo que representa la primera incursión de Guatemala en los mercados externos de endeudamiento desde julio de 2025.

El saldo total de la deuda pública de Guatemala cerró al 30 de septiembre en US$33,053.10 millones (Q252,478.12 millones), lo que representa una reducción de Q570.29 millones (-0.23%) respecto del cierre del ejercicio anterior, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Crédito Público del Minfin.

Del monto global acumulado, la deuda pública interna alcanza los US$18,843.68 millones (Q143,938.55 millones), lo que equivale al 57.0% del endeudamiento del Estado, mientras que la deuda externa se sitúa en US$14,209.43 millones (Q108,539.57 millones), abarcando el 43.0% restante.

Estructura del saldo de la deuda pública de Guatemala (al 30/09/2026) Componente Saldo (Millones de US$) Saldo equivalente (Millones de Q) Participación (%) Deuda Interna US$18,843.68 millones Q143,938.55 millones 57.0% Deuda Externa US$14,209.43 millones Q108,539.57 millones 43.0% Saldo Total acumulado US$33,053.10 millones Q252,478.12 millones 100.0% Deuda Total respecto al PIB — — 25.0%

Apuestas en el mercado exterior

El Ministerio de Finanzas Públicas informó a través de un comunicado que los recursos captados por medio de la emisión bonificada externa financiarán programas prioritarios de inversión pública, entre los que figuran la construcción de carreteras, la adquisición de equipo para la Policía Nacional Civil y los pagos del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, además de compensar la merma fiscal ocasionada por exenciones temporales de tributos.

De acuerdo con la cartera del Tesoro, en la transacción participaron más de 110 inversionistas de América del Norte, Europa y América Latina.

La entidad detalló que durante la jornada la demanda por parte de los agentes internacionales superó en hasta 3.2 veces el monto inicialmente ofertado por el Gobierno, abriendo posturas que alcanzaron un techo de US$3,000.0 millones (Q22,915.68 millones) antes de cerrar la demanda efectiva en US$2,500.0 millones (Q19,096.40 millones).

Asimismo, la institución destacó que la colocación se logró con un diferencial de tasa de 185 puntos básicos (1.85 puntos porcentuales) por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que representa la brecha más baja registrada en la historia de las emisiones internacionales guatemaltecas y se ubica 95 puntos básicos abajo del promedio de operaciones recientes.

Te damos a conocer los detalles del evento de colocación de Bonos del Tesoro autorizado en el #Presupuesto2026. https://t.co/rXyIRjeGxV — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) November 25, 2026

Comportamiento de Eurobonos

De acuerdo con el Reporte de Operaciones de Crédito Público de la cartera del Tesoro cortado a septiembre de 2026, los Eurobonos representan la principal fuente de financiamiento externo del país, al sumar US$9,895.00 millones (Q75,583.55 millones) en circulación distribuidos en 17 operaciones vigentes, constituyendo el 69.64% del total de las obligaciones contractuales externas del Estado.

Durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, el Ministerio de Finanzas Públicas ha acudido al mercado internacional en tres ocasiones para emitir Eurobonos.

La primera incursión se registró en agosto de 2024 con la adjudicación de dos tramos por US$1,400.00 millones (Q10,693.98 millones) a plazos de 7 y 13 años con tasas de interés del 6.05% y 6.55%.

Posteriormente, en julio de 2025, la cartera del Tesoro colocó un segundo paquete por US$1,500.00 millones (Q11,457.84 millones) dividido en dos tramos a 11 y 30 años plazo, con rendimientos del 6.25% y 6.88%.

A esta secuencia se suma la reciente emisión concretada en noviembre de 2026 por US$800.0 millones (Q6,110.85 millones), completando un ciclo constante de captación externa de títulos soberanos en los últimos tres ejercicios fiscales.

Colocaciones de Eurobonos efectuadas por Guatemala (2024 – 2026) Fecha de emisión Serie / Vencimiento Monto emitido (Millones de US$) Monto equivalente (Millones de Q) Plazo (Años) Tasa cupón (%) 06/08/2024 EUROBONOS-2031 US$600.00 millones Q4,583.14 millones 7.0 6.05% 06/08/2024 EUROBONOS-2037 US$800.00 millones Q6,110.85 millones 13.0 6.55% 15/07/2025 EUROBONOS-2036 US$800.00 millones Q6,110.85 millones 11.0 6.25% 15/07/2025 EUROBONOS-2055 US$700.00 millones Q5,346.99 millones 30.0 6.88% 23/11/2026 EUROBONOS-2039 US$800.00 millones Q6,110.85 millones 12.5 6.60% Total emisiones (2024–2026) — US$3,700.00 millones Q28,262.68 millones — —

Sostenibilidad macroeconómica

El reporte estadístico de Crédito Público confirma que la deuda pública de Guatemala se mantiene como una de las más reducidas de Latinoamérica al representar el 25.0% del PIB, superando favorablemente a naciones centroamericanas como El Salvador (84.5%), Costa Rica (61.1%) y Panamá (57.7%).

Asimismo, el análisis institucional del reporte detalla que el 87.8% de la deuda pública total está pactada a tasa fija (Q221,760.74 millones), lo que resguarda al país de las fluctuaciones de las tasas de interés internacionales, mientras que únicamente el 12.2% del saldo responde a tasas variables.

Según los registros del Ministerio de Finanzas Públicas, la estrategia de diversificación entre emisiones en el mercado local y colocaciones externas le permite al Estado captar recursos a largo plazo sin saturar el crédito disponible para el sector privado en el sistema bancario nacional, sosteniendo una calificación crediticia soberana a un escalón del grado de inversión según S&P, Fitch y Moody's.

Histórico de tasas y saldos vivos de Eurobonos en circulación Indicador clave de Eurobonos Cifra o porcentaje Saldo vivo total en circulación (17 series) US$9,895.00 millones (Q75,583.55 millones) Participación de Eurobonos en la deuda externa 69.64% Tasa de interés promedio ponderada de la cartera 5.88% Plazo promedio ponderado de la cartera 16.20 años

Fuente de las tablas: Reporte de Operaciones de Crédito Público al 30/09/2026, Minfin.