Empresas guatemaltecas compiten en el National Restaurant Association Show 2023

Seis empresas guatemaltecas lograron un lugar por primera vez para competir en el National Restaurant Association Show 2023.

Esta es la primera vez que Guatemala participa en este evento, el cual es catalogado como la actividad anual de foodservice más grande del hemisferio occidental. El evento reúne profesionales de este sector que integra a representantes de todos los segmentos de este tipo y se lleva a cabo del 20 al 23 de mayo en Chicago, EE.UU.

Guatemala compite con seis empresas en el evento donde se darán cita operadores, compradores, proveedores, fabricantes, empresas innovadoras, marcas de nicho y referentes de la industria antes

"Estamos muy contentos y con altas expectativas de tener un Pabellón de Guatemala en la feria más importante en Estados Unidos de empresas de servicio de comida, donde tendrán la oportunidad de conocer y reunirse con empresas innovadoras para nuevos nichos de mercado y con empresas reconocidas en esta industria", indicó Ingrid Gaitán, Jefe de Market Promotion de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Además agrego que "se esperan más de 51 mil visitantes, entre ellos, propietarios y operadores de restaurantes registrados, profesionales de servicios de alimentos minoristas, proveedores de alimentos e ingredientes y fabricantes de equipos. Al mismo tiempo, se prevé la participación de los 50 estados de Estados Unidos y de más de 110 países".

Representantes de las empresas Guatemaltecas en el National Restaurant Association Show. (Foto: Agexport)

En el pabellón de Guatemala se integran los siguientes productos: semillas tostadas, frituras, aderezos, salsas, snacks, elotitos, palmitos enlatados y café, entre otros. Según se informó, la feria

contará con la presencia de más de 1,800 expositores, quienes ofrecerán más de 900 categorías de productos entre alimentos, bebidas, equipo, tecnología, servicio de mesa y saneamiento, entre otros.

De acuerdo con el Ministro de Economía, Janio Rosales, algunas de las empresas que participan cuentan con el Sello Blanco. "El programa de Sello Blanco busca reconocer y visibilizar a los

productores guatemaltecos de alta calidad en los mercados internacionales, como sucede en esta oportunidad con algunas de las empresas que participarán en la convención", indicó.

Estas son las seis empresas que compiten:

Distribuidora Los Toros, S.A. Romos Premium Govasa (Maquingua) Hidrotera Snacks, S.A. Dentagro. S. A. Freshco