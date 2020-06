Guatemala aprueba evaluación de EE.UU. sobre transparencia fiscal

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Guatemala entre los países que cumplen con requisitos mínimos de transparencia fiscal en su informe de 2020.

El documento evalúa si los gobiernos alcanzan los requisitos mínimos de transparencia fiscal. Entre estos: tener documentos presupuestarios clave que estén disponibles al público y los procesos para adjudicar contratos o licencias gubernamentales para la extracción de recursos naturales.

EE.UU. hizo la evaluación de 141 gobiernos: 76 países cumplieron con los requisitos, mientras que 65 no alcanzaron los mínimos estándares. De Centroamérica, solo Nicaragua no llena los requisitos.

El Departamento de Estado de EE.UU. explica que la falta de transparencia fiscal puede ser un factor propicio para la corrupción, pero el informe no examina la corrupción.

"El hallazgo de que un gobierno no cumple con los requisitos mínimos de transparencia fiscal no significa necesariamente que haya una corrupción significativa en el gobierno. Del mismo modo, un hallazgo de que un gobierno cumple con los requisitos mínimos de transparencia fiscal no necesariamente refleja un bajo nivel de corrupción", indican.

Listado de países que cumplen

Afganistán Albania Argentina Armenia Bosnia y Herzegovina Botswana Brasil Bulgaria Burkina Faso Cabo Verde Chile Colombia Costa Rica Côte d 'Ivoire Croacia República Checa El Salvador Estonia Fiji Georgia Ghana Grecia Guatemala Guyana Honduras Hungría India Indonesia Israel Jamaica Jordania Kazajstán Kenia Kosovo República Kirguisa Letonia Lituania Malasia Malta Islas Marshall Mauricio México Micronesia (Estados Federados) Moldavia Mongolia Montenegro Marruecos Namibia Nepal Macedonia del Norte Panamá Paraguay Perú Filipinas Polonia Portugal Rumania Samoa Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Eslovaquia Eslovenia Sudáfrica Sri Lanka Tailandia Timor-Leste Togo Tonga Trinidad y Tobago Túnez Turquía Uganda Uruguay