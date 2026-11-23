-

Guatemala Fashion Week 2026 cerró una nueva edición con dos jornadas dedicadas a celebrar el diseño, la creatividad y la diversidad cultural.

Bajo la organización de Siete Zero, la plataforma reunió a diseñadores guatemaltecos e internacionales, reafirmando su compromiso de impulsar el talento local y proyectar la moda nacional más allá de las fronteras.

Este año, una de las novedades fue el cambio de escenario, el sótano dos de AVIA se convirtió en el espacio para las pasarelas. Además, regresaron los "fashion films", un formato que combina cine, moda y música para presentar las colecciones desde nuevas perspectivas.

“ La moda son tendencias que van cambiando constantemente y Guatemala Fashion Week necesitaba experimentar una innovación, decidimos incorporar la industria dentro de la pasarela ” Daniel Panedas , director de Siete Zero.

El talento guatemalteco como protagonista

La primera jornada presentó las colecciones "Pretty in Possible" de Mynor Véliz, que celebró los diez años de su marca con materiales reciclados y procesos artesanales. También se presentó EXTRAurbano, de Estilo Quetzal, inspirada en la cultura popular y las tradiciones guatemaltecas.

La pasarela Start Up, presentada por el Istituto Marangoni, dio espacio a nuevos talentos. En esta edición, Ana Díaz, de DTREV, obtuvo una beca para estudiar un curso de verano en la sede de Milán.

“ Guatemala Fashion Week me ha visto crecer como diseñador, y gracias a esta plataforma he logrado abrirme puertas en otros países, es un orgullo ser parte de este evento ” Mynor Véliz , diseñador de modas

En la segunda jornada, Victoria Rivera presentó Salvaje, una colección inspirada en la naturaleza y la identidad de Guatemala, con textiles elaborados a mano por artesanos nacionales y piezas de lana de Momostenango.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

La artesanía cruzó fronteras

Uno de los momentos destacados fue Albura, colección de los diseñadores salvadoreños Mauricio Figueroa y Catalina López, de Mau by Mau y Nina Cata, ganadores de la iniciativa Made in Guate. La propuesta fue desarrollada junto a artesanos de Santa Cruz del Quiché y Chichicastenango, celebrando los saberes textiles y las tradiciones locales.

La presencia internacional también incluyó a la mexicana Regina Dondé, quien presentó Tiempos de Vuelo, y a Trama Mexa, con México sin Permiso, una pasarela colectiva de doce marcas que exploró la diversidad cultural mexicana.

Desde España, Pilar Sáinz llevó ADICTX, una propuesta que exploró nuevas posibilidades de vestir y la incorporación de diseños masculinos.

“ Formo parte del colectivo Trama MEXA y estar en el Guatemala Fashion Week nos permite mostrar un poco de la cultura e identidad mexicana a través de nuestros colores y bordados ” Gustavo López , diseñador de Kactus Style

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Nuevas formas de expresión y colaboración

La experimentación también estuvo presente con Cromorfa, resultado de la colaboración entre GATSU' y Alt Craft, que exploró el color, las formas y los accesorios de cuero.

Por otro lado, Mariandrée Gaitán presentó Destination, una colección dirigida a la viajera contemporánea, mientras que Chi Luisa apostó por el formato audiovisual para mostrar la historia artesanal detrás de sus accesorios.

La programación incluyó además el "fashion film" de la diseñadora china Xi Wang, reconocido internacionalmente en World Fashion Shorts, y el lanzamiento de la nueva sede de Mayú, de Emma Gutiérrez, un espacio dedicado al diseño y las creaciones hechas a mano.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Una plataforma para impulsar la moda regional

Con más de una década de trayectoria, Guatemala Fashion Week continúa generando espacios para el intercambio creativo, la colaboración entre países y la proyección de nuevos talentos.

Esta edición dejó en evidencia cómo la moda puede conectar tradición e innovación, destacar la riqueza cultural de la región y abrir nuevas oportunidades para la industria. Una vez más, este evento se convirtió en punto de encuentro para celebrar el diseño y demostrar que Guate está de Moda.