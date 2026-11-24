Aunque no logró una victoria, Guatemala cerró este lunes su participación mundialista con un resultado histórico tras empatar ante Colombia.
TE PUEDE INTERESAR: Jugadores de Marruecos agreden a guatemaltecos en el Mundial de Talla Baja
La Selección de Talla Baja de Guatemala culminó su participación en el Mundial de futsal 2026 de la categoría, disputado en Marruecos, con un resultado histórico tras conseguir sus primeros goles y su primer punto en la competición.
La Bicolor enfrentó al anfitrión Marruecos en su debut, partido que perdió 2-0. Posteriormente, cayó 5-1 frente a Estados Unidos, pero en su último compromiso logró empatar 2-2 contra Colombia, resultado con el que se despidió del torneo con un punto honorífico.
Pese a no conseguir una victoria, el combinado guatemalteco dejó una marca importante al estrenarse en el registro goleador de los mundiales de talla baja y sumar su primer punto, luego de competir ante selecciones de diferentes países.
El empate frente a los cafeteros representó el cierre de una experiencia internacional que quedará en la historia del equipo nacional, que ahora suma sus primeros registros en una Copa del Mundo de la disciplina.