Guatemala se instala en Toronto y espera el juego ante Canadá

La Selección de Guatemala arribó está noche a Toronto, Canadá, después de viajar en un vuelo privado un día después de lo planeado.
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La delegación hizo su traslado hasta este domingo debido a que ayer se cancelaron los vuelos planeados por la paralización de operaciones temporal en los aeropuertos de Estados Unidos.
El vuelo fue privado y los seleccionados arribaron al aeropuerto de la ciudad canadiense a eso de las 6:30 p. m.
Más tarde fueron recibidos en el hotel de concentración por unos 20 aficionados.
Ya no habrá oportunidad de hacer el reconocimiento de cancha.
Guatemala enfrentará a Canadá este lunes, a partir de las 7:00 p. m., en el mundialista BMO Stadium.
Busca remontar el 2-3 del partido de ida para avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.