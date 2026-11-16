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Guatemala se instala en Toronto y espera el juego ante Canadá

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
15 de noviembre de 2026, 20:57
Nicholas Hagen y la delegación de Guatemala llegan al hotel de concentración en Toronto. (Foto: Cortesía)

Nicholas Hagen y la delegación de Guatemala llegan al hotel de concentración en Toronto. (Foto: Cortesía)

La Selección de Guatemala arribó está noche a Toronto, Canadá, después de viajar en un vuelo privado un día después de lo planeado. 

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La delegación hizo su traslado hasta este domingo debido a que ayer se cancelaron los vuelos planeados por la paralización de operaciones temporal en los aeropuertos de Estados Unidos.

 

 

El vuelo fue privado y los seleccionados arribaron al aeropuerto de la ciudad canadiense a eso de las 6:30 p. m.

Más tarde fueron recibidos en el hotel de concentración por unos 20 aficionados. 

Ya no habrá oportunidad de hacer el reconocimiento de cancha. 

 

 

Guatemala enfrentará a Canadá este lunes, a partir de las 7:00 p. m., en el mundialista BMO Stadium. 

Busca remontar el 2-3 del partido de ida para avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. 

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