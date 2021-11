¿Guatemala alcanzará la meta de vacunación fijada por la OMS?

Según las predicciones de Our World in Data, Guatemala, Nicaragua y Haití serán los tres únicos países de América Latina que no alcanzarán la meta del 40% de la población vacunada antes de finalizar el 2021.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso la meta de que el 40% de la población de todos los países estén completamente inmunizados contra el Covid-19 para finales de 2021. Sin embargo, a nivel mundial, 82 países corren el riesgo de no alcanzar la meta del 40% en las predicciones de Our World In Data y Guatemala está en ese grupo.

Al menos 32 países de la región ya han alcanzado el objetivo de la OMS de una cobertura de vacunación del 40% para fines de 2021, y varios más están en camino. Sin embargo, muchos continúan enfrentando retrasos y la cobertura en Haití, Nicaragua, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Guatemala se mantiene por debajo del 20%, dice un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud.

El color verde oscuro representa la vacunación completa y verde claro una dosis. Guatemala, tiene el 18% de su población con esquema completo. (Gráfica: Our World in Data)

En la gráfica, se muestra el avance de la vacunación en el continente americano, Guatemala está en los cuatro países con vacunación con esquema completo bajo, apenas el 18% de la población tiene las dos dosis y el 11% una dosis. Jamaica que está por debajo tiene el 15% con esquema completo, mientras que Honduras que tiene una posición arriba de Guatemala tiene 34% con las dos dosis.

La OMS también fijó que a mediados del 2022 todas los países estén con el 70% de su población con el esquema completo, según dice un comunicado del director de OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.