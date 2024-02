Guatemala pasa a cuartos de final en la Copa Galileo 2024

La Copa Galileo continúa realizándose en la Federación Nacional de Tenis en la zona 15, de la Ciudad de Guatemala.

La jornada de competencias del miércoles 14 de febrero tuvo sorpresas, los favoritos a llevarse el título y los valiosos puntos ITF se despidieron del torneo prematuramente.

Jon Gamble de Estados Unidos y el japonés Kohshi Ishibashi, se despiden del torneo tras perder los dos sets de juego.

Gracias al desempeño de Nina Chavez y Carlota Balseiro, Guatemala estará participando en los cuartos de final.

Chavez después de ir 1-4 abajo en el primer set, terminó sacando la casta de campeona y le dio vuelta 6-4, para la segunda parte del partido, más tranquila cerró el partido 6-2.

Nina Chávez enfrentará a la estadounidense Ava Rodríguez por un pase a semifinales.

“ Me siento muy feliz de poder haber ganado, mis amigas me dieron porras y me animé más. ”

Nina Chávez

, competidora en la Copa Universidad Galileo 2024.